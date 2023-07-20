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Путин отметил важность участия ветеранов СВО в общественной жизни

20 июля 2023, 14:53

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в своем обращении к проходящему в Москве первому форуму ветеранов боевых действий СВО, что их участие в социальной и общественной жизни очень важно, и государство должно создавать для этого все условия.
Слова Путина зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив», - подчеркнул Путин в приветствии к форуму.


При этом добавляется, что государство и общество должны максимально создавать все необходимые условия для этого.

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#Владимир Путин
#ветераны СВО
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Подмосковный омбудсмен Фаевская помогла восстановить право на льготы по ЖКУ
20 июля 2023, 15:43

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла восстановить жителю Подмосковья право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
С просьбой помочь восстановить право на льготы к Фаевской обратился житель Пушкинского городского округа Сергей. Мужчина вместе с супругой приехал в Московскую область в 2020 году из Луганской Народной Республики. 
 
По словам заявителя, оформление удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС российского образца затянулось. Из-за этого он не мог подать документы для получения льгот. В 2021 году мужчина получил удостоверение и сразу подал заявление на выплату компенсации за ЖКУ в Пушкинское управление социальной защиты населения. Однако компенсацию так и не назначили.
 
Как рассказала Фаевская, вопрос удалось оперативно решить вместе с коллегами из Минсоцразвития Подмосковья. Заявителю назначили все причитающиеся выплаты.
 
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#Ирина Фаевская
#права человека
#льготы
#ЖКУ
#Пушкино
#ЛНР
#Московская область
#Подмосковье
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Телеведущий Соловьёв сравнил Олега Тинькова с говном
Телеведущий Соловьёв объяснил, почему Великобритания сняла санкции с Тинькова
20 июля 2023, 15:40

Фото: kremlin

Великобритания сняла санкции с предпринимателя Олега Тинькова. Об этом стало известно днём 20 июля. Телеведущий Владимир Соловьёв заявил «Радио 1», что этот факт «много говорит о самом человеке».
«Я думаю, что это усилия его адвокатов. Человек давно шёл к успеху. Начать свою карьеру как якобы талантливый предприниматель, а закончить её как понятно кем. Он дошёл до успеха. Не надо тратить время на всякое жалкое говно. Тиньков полностью, на мой взгляд, соответствует этому определению», — сказал Владимир Соловьёв. 
Телеведущий подчеркнул, что предприниматель уже «ограбил» Россию, теперь, после снятия санкций, он «может грабить и Англию». 
«Когда человек тяжело заболел, его все жалели, а то, что человек мерзкий – это известно всем давно. Если Англия снимает санкции с человека, это много говорит о нём. Эту страну он теперь ограбил, пусть грабит Англию», — добавил собеседник.
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#Владимир Соловьёв
#Олег Тиньков
#санкции
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МИД Германии: На Украине заблокированы 32 млн тонн зерна
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что на Украине заблокированы 32 млн тонн зерна
20 июля 2023, 15:28

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что из-за прекращения зерновой сделки на Украине оказались заблокированы 32 млн тонн зерна.
Она обратила внимание на то, что голод и оружие нельзя использовать в качестве оружия. Об этом она заявила перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. 

По ее словам, из-за прекращения зернового соглашения, на Украине оказались заблокированы 32 млн тонн зерна. Глава внешнеполитического ведомства сообщила, что ФРГ начала работу по поиску альтернатив по вывозу зерна из Украины. 

Напомним, о завершении зерновой сделки заявил МИД РФ. Черноморская инициатива прекратила свое действие 18 июля из-за невыполнения условий сторонами соглашения. 

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#Бербок
#Украина
#зерно
#альтернативы
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Нуланд собирается в ЮАР, чтобы поссорить страну с Россией
FP: Нуланд может посетить ЮАР, чтобы убедить страну пересмотреть отношения с РФ
20 июля 2023, 15:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ближайшее время может отправиться в ЮАР с официальным визитом, пишет издание The Foreign Policy со ссылкой на американских чиновников.
По мнению авторов статьи, чиновники из США стараются склонить страну на сторону Запада, и отвернуть ЮАР от России.  

В июне 2023 года четыре американских политика обратились к лидеру США Джо Байдену с просьбой отменить торговый саммит в ЮАР, поскольку он может послужить актом одобрения боевых действий, которые Россия проводит на Украине.  

Ранее шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал заявил, что российский лидер Владимир Путин примет участие во всех обсуждениях предстоящего саммита БРИКС, который состоится 22-24 августа.

«Путин будет участвовать во всех обсуждениях саммита», - отметил он.   

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#Нуланд
#ЮАР
#Россия
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В Европарламенте предложили запретить работу российского агентства Ruptly в Германии
20 июля 2023, 14:37

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Польский европарламентарий Косма Злотовский предложил лишить Ruptly (видеоагентство, входящее в состав RT) возможности работать в Германии. Об этом сообщает RT.
Злотовский отметил, что канал RT находится под санкциями, а принадлежащий ему Ruptly является «важной частью пропаганды Кремля» и продолжает функционировать в Берлине.

Также парламентарий вспомнил, что в 2016 году США обвинили российское видеоагентство в оказании влияния на выборы президента страны.

В связи с этим, Злотовский обратился к властям Германии с вопросами о том, следят ли они за деятельностью медиаорганизации, работающей «вопреки санкциям», и как долго продлится «дальнейшее распространение российской пропаганды»?

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#санкции
#Россия
#Евросоюз
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Евросоюз продлил действие санкций против РФ
ЕС продлил на шесть месяцев действие санкций против России
20 июля 2023, 14:31

Фото: iStock/butenkow

Совет ЕС продлил на шесть месяцев действие всех экономических санкций против России.
Действие всех рестрикций, касающихся экономического сектора РФ, продлено до конца января 2024 года. Соответствующая информация содержится в заявлении Совета ЕС.

Впервые, ограничения в отношении РФ были введены в 2014 году, после чего, их действие продлевалось каждые последующие полгода. ЕС объяснял ​свою санкционную политику тем, что страны не пришли к соглашениям.

В истории сообщества, санкционный режим ​в отношении России стал самым масштабным. 

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#Евросоюз
#Украина
#санкции Россия
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Подмосковные школьники разработали робототехнику для поиска воды на Луне
20 июля 2023, 14:13

Фото: Минобразования МО

Подмосковные школьники разрабатывают прототип посадочной платформы и мобильных робототехнических средств для исследования Луны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Валерий Фокин из общеобразовательной школы «ФЛАГМАН» с командой участвует в программе «Большие вызовы» по направлению «Космические технологии». 
«Проект довольно актуален – ведь в августе на южный полюс Луны будет запущен аппарат «Луна-25» для обнаружения воды. А мы придумываем прототипы роботов, которые будут в автоматическом режиме искать и добывать воду на её поверхности», – рассказал Валерий.
«Большие вызовы» – мероприятие для старшеклассников и студентов, занимающихся научной и исследовательской деятельностью. В течение 24 дней ребята в «Сириусе» создают проекты под руководством опытных наставников из крупнейших компаний и вузов России.

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#Минобразования МО
#школьники
#Луна
#исследования
#Московская область
#Подмосковье
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Захарова: Завод Rheinmetall станет законной целью на Украине, если будет построен
20 июля 2023, 13:46

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что завод Rheinmetall по производству бронетехники станет законной целью на Украине, если он будет построен.
По ее словам, возведенный на территории Украины завод, станет для ВС РФ законной военной целью. Об этом она заявила в ходе брифинга.

Речь идет о строительстве завода немецкой компании. Rheinmetall будет производить бронетехнику для нужд ВСУ и проводить ремонт вооружений. Открыть завод запланировано в ближайшие несколько месяцев. 

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#Захарова
#МИД РФ
#завод
#Украина
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Финская мэрия отобрала коттедж у российского консульства
Финские власти отобрали у консульства РФ коттедж на острове Какскерра
20 июля 2023, 13:17

Фото: iStock/naumoid

Власти финского города Турку закрыли представителям российского генконсульства доступ к коттеджу на острове Какскерра, сообщила Минна Арве на своей странице в Twitter.
«Турку немедленно прекратит использование коттеджа в Какскерра, который использовался сотрудниками генерального консульства. Письмо о расторжении договора будет отправлено незамедлительно», - написала Арве.  

Напомним, в июне 2023 года Финляндия объявила о высылке девяти российских дипломатов из стран. В ответ на это, МИД РФ заявило о прекращении работы консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября.  

При этом, ранее стало известно, что информация о закрытии представительства Финляндии в Санкт-Петербурге удивила президента страны Саули Ниинисте.  

«Тот факт, что это произошло в нынешних обстоятельствах, конечно, является неожиданным. Это решение вывело ситуацию в новое измерение», – заявил он.  

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#Турку
#Финляндия
#Консульство РФ
#Какскерра
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