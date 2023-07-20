Путин отметил важность участия ветеранов СВО в общественной жизни

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в своем обращении к проходящему в Москве первому форуму ветеранов боевых действий СВО, что их участие в социальной и общественной жизни очень важно, и государство должно создавать для этого все условия.
Слова Путина зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
При этом добавляется, что государство и общество должны максимально создавать все необходимые условия для этого.
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«Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив», - подчеркнул Путин в приветствии к форуму.
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Элина Позднякова