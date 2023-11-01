Путин отправил послание президенту Ирана Раиси

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев передал послание Владимира Путина главе Ирана Эбрахиму Раиси. Об этом пишет агентство Fars.
Отмечается, что представитель российского президента прибыл в среду, 1 ноября, в Тегеран, где провёл встречу с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом.
В ходе встречи Лаврентьев передал послание от российского лидера для президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси.
По данным издания, на встрече обсуждались насущные мировые проблемы, в частности, ситуация, которая разворачивается на Ближнем Востоке. Также Лаврентьев и Ахмадиан затронули тему сотрудничества между странами по вопросу этого конфликта.
Также Лаврентьев провёл встречу со старшим помощником министра иностранных дел Ирана Али Асгаром Хаджи. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, но подробнее остановились на Сирии.
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В ходе встречи Лаврентьев передал послание от российского лидера для президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси.
Также Лаврентьев провёл встречу со старшим помощником министра иностранных дел Ирана Али Асгаром Хаджи. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, но подробнее остановились на Сирии.
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Анастасия Чинкова