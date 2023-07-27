Путин оценил поддержку СВО со стороны КНДР

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка со стороны КНДР СВО на Украине и солидарность с Россией, подчеркивают общую заинтересованность и решимость Москвы и Пхеньяна противостоять политике коллективного Запада.
Глава государства оценил двусторонние отношения Северной Кореи и России и указал на необходимость развития сотрудничества и взаимодействия в различных сферах.
Российский лидер также обратил внимание на поддержку КНДР спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Он также отметил общую заинтересованность стран в противостояния политике западных государств.
Ранее, Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает стремления африканских партнеров к прогрессу.
Читайте также:
Путин подарил президенту Зимбабве вертолет
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны
Путин заявил о больших потерях ВСУ на Запорожском направлении
Российский лидер также обратил внимание на поддержку КНДР спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Он также отметил общую заинтересованность стран в противостояния политике западных государств.
Читайте также:
Путин подарил президенту Зимбабве вертолет
Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны
Путин заявил о больших потерях ВСУ на Запорожском направлении
Анастасия Крестьянова