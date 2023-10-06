Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин оценил позиции России и Узбекистана по международным вопросам

Путин оценил позиции России и Узбекистана по международным вопросам

Путин назвал позиции РФ и Узбекистана по многим международным вопросам близкими
06 октября 2023, 18:59
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что позиции РФ и Узбекистана по многим международным вопросам близки или совпадают. Об этом Путин сообщил по итогам российско-узбекистанских переговоров.
Глава российского государства добавил, что государства координируют свои усилия в ООН, а также в тесной взаимосвязи на площадках СНГ и ШОС.

Ранее Путин заявил, что на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым была продемонстрирована обоюдная готовность к углублению экономического сотрудничества и диверсификации.


Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.

Читайте также:

Путин рассказал об экономическом сотрудничестве с Узбекистаном

Путин и Мирзиёев примут программу культурного сотрудничества

Путин заявил о перспективах сотрудничества с Узбекистаном в гидроэнергетике
#президент
#оон
#путин
#шос
#переговоры
Читайте нас в
Россия провела испытание секретной ядерной ракеты: почему США пришли в ужас
Путин сообщил об успешных испытаниях ракеты с ядерной установкой «Буревестник»
06 октября 2023, 17:48

Фото: iStock/Alexyz3d

Впервые о мощнейшей межконтинентальной ракете глобальной дальности «Буревестник» с ядерной установкой президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в 2018 году. В этом году, в ходе своего выступления на форуме клуба «Валдай», состоявшемся накануне, глава государства заявил, что крылатая ракета прошла испытание, что говорит о ее готовности к заступлению на боевое дежурство. Редакция «Радио 1» расскажет, из-за чего ракета считается неуязвимой и почему в США пришли в ужас от новости о ее успешном испытании.
Ракета «Буревестник»

Межконтинентальная крылатая ракета не имеет аналогов. Она обладает ядерной энергетической установкой и способна поражать цели на глобальном расстоянии. После заявления российского президента Владимира Путина о ее создании, ряд американских изданий сообщил о ее неудачном испытании. Так, в августе 2018 года CNBC опубликовал статью, где представил подробности испытаний ракеты. Авторы статьи сослались на неназванные разведслужбы США и заявили о неудачном испытании оружия. 
 
Владимир Путин о «Буревестнике»
 
В рамках своего выступления на форуме клуба «Валдай» президент России Владимир Путин рассказал о проведении последнего испытания ядерной межконтинентальной ракеты «Буревестник». Он сообщил, что испытание было успешным и в настоящее время работы над современными видами стратегического оружия практически завершены. 

Что за ракета «Буревестник» 

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал о секретном российском оружии и назвал его возможные боевые характеристики. По его словам, «Буревестник» может летать со сверхзвуковой скоростью, при этом неизвестно, будет он преодолевать расстояния в атмосфере или за ее пределами. Об этом он рассказал изданию «Лента.ру». Эксперт сообщил, что ракета неуязвима для противника и в ней заложен искусственный интеллект. Литовкин отметил, что противник знает о российском мощнейшем оружии, который по праву можно считать способом сдерживания «на самый крайний случай».
 
«Буревестник» может поражать цели в США
 
Майор американской армии в отставке Майк Лайонс в беседе с порталом CBS News заявил, что размещение подобных ракет в Арктике может создать реальную угрозу для США. По его словам, российская межконтинентальная ракета может поражать цели на территории американского государства. Лайонс назвал «Буревестник» экзотическим оружием и подчеркнул, что оно будет способно преодолевать расстояние в десятки тысяч миль.
#сша
#эксперт
#испытания
#владимир путин
#президент
#ракета
#искусственный интеллект
#ракеты
Читайте нас в
Украина вышла из договора с Россией и Белоруссией по борьбе с преступностью
Мельничук: Украина вышла из договора с РФ по борьбе с преступностью
06 октября 2023, 17:42

Фото: iStock/alzay

Представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Украина вышла из соглашения о сотрудничестве стран-участниц СНГ в борьбе с преступностью в части отношений украинского правительства с российским и белорусским правительствами. Об этом Мельничук написал в своем телеграм-канале.
По его словам, соглашение было подписано сторонами в ноябре 1998 года в Москве. Согласно нему, между странами-участницами организовано сотрудничество в предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений. По этому соглашению предусматривается взаимная помощь в розыске лиц, которые скрываются от уголовного преследования.

Напомним, власти Украины регулярно сообщают о своем выходе из соглашений, заключенных с РФ и Белоруссией.

Читайте также:

Лукашенко заявил, что у США и ЕС нет единства по конфликту на Украине

«Чертов тупица»: Канадец отказался жать руку Трюдо и обругал его матом

«Попрошайка»: Лукашенко прокомментировал поведение Зеленского
#сша
#помощь
#соглашение
#сотрудничество
#лукашенко
#украина
Читайте нас в
Зеленский сделал странное заявление о России
Зеленский обвинил Россию во лжи об украинской коррупции
06 октября 2023, 16:58

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в распространении фейковой информации о коррупции на Украине, чтобы лишить Киев поддержки Запада. Об этом сообщает «Страна.ua».
Зеленский рассказал, что «это известный российский нарратив о коррупции», который нужен якобы для того, чтобы расколоть Европу и предотвратить поддержку Украины. Лидер киевского режима заявил, что ни один доллар, из предоставленной Евросоюзом и США помощи, не был украден. Однако при этом добавил, что люди и случаи бывают разные.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Украина полностью коррумпирована, при этом Евросоюз продолжает отправлять ей миллиарды евро. Также экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз дает Украине ложные надежды на скорое вступление в ЕС. Он отметил, что присоединение Украины не принесет пользы союзу, так как страна глубоко коррумпирована и нуждается в серьезных внутренних реформах.

Читайте также:

Во Франции забили тревогу из-за безумия на Украине

Экс-глава ЕК: Евросоюз обманывает Украину, обещая скорое членство

В Киеве признали сложность диалога с Евосоюзом о получении помощи
#сша
#доллар
#евро
#украина
#лидер
#люди
#ес
#евросоюз
#зеленский
#ек
Читайте нас в
Путин и Мирзиёев примут программу культурного сотрудничества
Путин и Мирзиёев договорились принять программу культурного сотрудничества
06 октября 2023, 16:47

Фото: сайт Кремля

Узбекистан и Россия примут программу культурного сотрудничества на 2024-2025 годы. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Шавката Мирзиёева.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Лидеры двух государств дали высокую оценку многогранному культурно-гуманитарному сотрудничеству. 

Ранее пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ Владимир Путин проведет встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Он также добавил, что сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.

Читайте также:

Путин проведет в Кремле переговоры с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Премьер-министр РФ Мишустин встретился с президентом Узбекистана Мирзиёевым

Мирзиеев: Узбекистан и Россия всегда будут вместе
#россия
#владимир путин
#президент
#министр
#узбекистан
#дмитрий песков
#мишустин
#рф
#переговоры
Читайте нас в
Лукашенко заявил, что у США и ЕС нет единства по конфликту на Украине
06 октября 2023, 16:10

Фото: kremlin.ru

У Соединенных Штатов и Евросоюза нет единства по конфликту на Украине, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» в Брестской области.
«У Европы и Америки, как бы они ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я вам говорю точно, исходя не только из моего анализа, но и из тех контактов, которые у меня лично были. И не только у меня - у наших военных и госбезопасности», - прокомментировал ситуацию Лукашенко. 

Он также отметил, что Европе этот конфликт совершенно не нужен. Они боятся его разрастания, поскольку боевые действия происходят на их единой территории. Для США же единственная проблема заключается в многомиллиардных затратах, но, при этом, они успешно проводят необходимые им испытания на театре военных действий, заключил Лукашенко. 

Читайте также: 

«Убивайте побольше украинцев»: Лукашенко раскрыл реальные намерения США

«Придется балансировать»: В США раскрыли страшные перспективы для Украины

«Попрошайка»: Лукашенко прокомментировал поведение Зеленского
#сша
#конфликт
#испытания
#александр лукашенко
#украина
#сво
#евросоюз
Читайте нас в
В Польше указали на три роковые ошибки Зеленского
Rzeczpospolita: Зеленский трижды ошибся в отношениях с Польшей
06 октября 2023, 16:05

Фото: iStock/Ruma Aktar

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил 3 грубые ошибки в выстраивании отношений с Польшей, что привело к их разладу. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Первой ошибкой автор материала назвал жалобу на Польшу во Всемирную торговую организацию за отказ импортировать зерно, что послужило заменой основного акцента предвыборной кампании в Варшаве. В публикации отмечается, что киевские власти выбрали неправильное время для торговых споров.

Вторая ошибка президента Украины заключается в его неправильном выступлении на Генассамблее ООН, во время которого Зеленский сказал, что «некоторые в Европе готовят сцену для московского актера». Такой намек моментально был понят в Варшаве. 

Награждение военного корреспондента и репортера Бьянку Залевскую и врача Дамиана Дуду, сразу же после отмены встречи президентом Анджеем Дудой — это третья ошибка украинского президента. В Польше это расценили, как попытку задеть польскую правящую партию.

Читайте также:

В Польше испугались «самоубийственного» решения ЕС по Украине

В Польше раскрыли план мести Запада за потерю контроля над Украиной

Оппозиционер Туск заявил о плане Качиньского по выходу Польши из Евросоюза
#зерно
#план
#оон
#ес
#зеленский
Читайте нас в
Во Франции забили тревогу из-за безумия на Украине
Филиппо: вступление Украины в ЕС станет гибелью Европы
06 октября 2023, 15:50

Фото: iStock/Liukov

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Украина полностью коррумпирована, при этом Евросоюз продолжает отправлять ей миллиарды евро. Об этом Филиппо написал в социальной сети X.
Он выразил сильное удивление, что даже бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер рассказал о коррумпированности Киева. По словам Филиппо, «некоторые сумасшедшие» хотят, чтобы Украина вступила в Европейский союз, что станет причиной его гибели. Политик призвал завершить это безумие.

Ранее экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз дает Украине ложные надежды на скорое вступление в ЕС. Юнкер крайне возмущен тем, что некоторые голоса в Европе пытаются обмануть Киев. Он отметил, что присоединение Украины не принесет пользы союзу, так как страна глубоко коррумпирована и нуждается в серьезных внутренних реформах.

Читайте также:

Экс-глава ЕК: Евросоюз обманывает Украину, обещая скорое членство

Евросоюз назвал дату вступления Украины в ЕС наугад

В Киеве признали сложность диалога с Евосоюзом о получении помощи
#украина
#ес
#евросоюз
#киев
#ек
Читайте нас в
Посол Кипра Йоргаллис прибыл в МИД России и провел там 20 минут
06 октября 2023, 15:15

Фото: istock / Jean-Marc Pierard

Посол Кипра Кипрос Йоргалли прибыл по вызову в министерство иностранных дел России и пробыл там всего 20 минут. Об этом сообщает издание РИА Новости.

По информации издания, дипломата вызвали в МИД по причине связи с задержанным в республике корреспондента «Российской газеты» Александра Гасюка. Йоргалли прибыл в здание ведомства и покинул его уже спустя 20 минут и не стал отвечать на вопросы журналистов.

Ранее в российском посольстве в Норвегии сообщалось, что чиновники страны манипулируют фактами истории, и позволяют себе неслыханные выпады в адрес России. 

Также, ранее российское дипломатическое представительство в Канаде направило ноту правительству государства из-за приветствия в парламенте Канады украинского нациста, который в годы Второй мировой войны служил в дивизии СС «Галичина». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

Названа страна, которая ненавидит Россию больше всех

В Польше испугались «самоубийственного» решения ЕС по Украине

В Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины

#мид
#сми
#страны
#посол
#мид рф
#дипломат
Читайте нас в
«Убивайте побольше украинцев»: Лукашенко раскрыл реальные намерения США
Лукашенко заявил, что США торопят контрнаступление ВСУ
06 октября 2023, 15:14

Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы Украины увязли в своем контрнаступлении, а США стараются их торопить, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» в Брестской области.
«Содержание этого сигнала заключается в том, что «ребята, побыстрее, масштабнее наступайте и побольше туда молодежи бросайте». Это уже даже не сигнал, а конкретное действие: убивайте побольше украинцев», - прокомментировал ситуацию Лукашенко. 

По словам президента Белоруссии, контрнаступление ВСУ увязло и стоит на месте. В то же время власти США торопят украинцев, поскольку победа Киева в конфликте необходима им для сохранения авторитета. В настоящий момент американская администрация рассматривает все возможные решение, вплоть до приостановки поддержки Зеленского, заключил Лукашенко.

Читайте также: 

«Денег нет»: Пентагон не будет выделять Украине деньги

Путин: Несколько тысяч бойцов «Вагнера» подписали контракты с ВС РФ

Политолог Камкин: «Запад уже устал от Зеленского»
#сша
#победа
#администрация
#всу
#контрнаступление
#александр владимир зеленский
#сво
Читайте нас в
Достижения.рф