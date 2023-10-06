Путин оценил позиции России и Узбекистана по международным вопросам

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что позиции РФ и Узбекистана по многим международным вопросам близки или совпадают. Об этом Путин сообщил по итогам российско-узбекистанских переговоров.
Глава российского государства добавил, что государства координируют свои усилия в ООН, а также в тесной взаимосвязи на площадках СНГ и ШОС.
Ранее Путин заявил, что на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым была продемонстрирована обоюдная готовность к углублению экономического сотрудничества и диверсификации.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября находится в России с официальным визитом. Сначала переговоры пройдут в узком круге, состоящем только из двух глав государств, после чего последуют российско-узбекистанские переговоры в широком формате в рамках рабочего завтрака.
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Ранее Путин заявил, что на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым была продемонстрирована обоюдная готовность к углублению экономического сотрудничества и диверсификации.
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Екатерина Коршунова