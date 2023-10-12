Путин оценил результаты переговоров с президентом Киргизии Жапаровым

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин по завершении переговоров с президентом Киргизии Садыром Жапаровым назвал их результативными.
Он отметил, что переговоры завершились с положительными результатами, поскольку все участники смогли внести предложения по дальнейшему развитию сотрудничества между Россией и Киргизией.
Кроме того, по словам Путина, в ходе переговоров удалось затронуть многие международные и региональные вопросы. А киргизская сторона подготовила для российского президента пакет межгосударственных и межведомственных документов.
Ранее Путин заявил, что доля рубля в расчётах с Киргизией выросла до 83%. Это связано, в первую очередь, с активным переходом на расчёты в национальных валютах.
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Кроме того, по словам Путина, в ходе переговоров удалось затронуть многие международные и региональные вопросы. А киргизская сторона подготовила для российского президента пакет межгосударственных и межведомственных документов.
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Анастасия Чинкова