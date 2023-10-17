Путин оценил товарооборот между Россией и Венгрией

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот РФ и Венгрии упал на 35% за первые 7 месяцев этого года. Об этом Путин сообщил во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс, один путь» в КНР.
Глава российского государства отметил, что необходимо подумать, что сделать в этом направлении для исправления ситуации. Путин добавил, что к счастью, это «не отыгрывает» показателей 2022 года.
Ранее Путин подчеркнул, что со многими странами Европы у России сохраняются и модернизируются отношения. К одной из таких стран российский лидер причислил Венгрию.
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.
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Ранее Путин подчеркнул, что со многими странами Европы у России сохраняются и модернизируются отношения. К одной из таких стран российский лидер причислил Венгрию.
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Екатерина Коршунова