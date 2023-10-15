Путин оценил возможность ядерной войны

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин заявил, что ни в коем случае нельзя допустить возможность войны между ядерными державами. С таким заявлением российский лидер выступил во время интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться», — выразил мнение российский президент.Таким образом Путин по просьбе ведущего Павла Зарубина дал комментарий по рекомендации комиссии Конгресса Соединенных Штатов по приготовлениям к одновременной войне и с Россией, и с Китаем.
Он также отметил, что не нужно сравнивать СВО на территории Украины с конфликтом Израиля и Палестины, так как война между ядерными странам — «это другая история».
Ранее Владимир Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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