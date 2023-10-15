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Путин оценил возможность ядерной войны

Путин: Нельзя допускать войну между ядерными державами
15 октября 2023, 11:59
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин заявил, что ни в коем случае нельзя допустить возможность войны между ядерными державами. С таким заявлением российский лидер выступил во время интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться», — выразил мнение российский президент.
Таким образом Путин по просьбе ведущего Павла Зарубина дал комментарий по рекомендации комиссии Конгресса Соединенных Штатов по приготовлениям к одновременной войне и с Россией, и с Китаем.


Он также отметил, что не нужно сравнивать СВО на территории Украины с конфликтом Израиля и Палестины, так как война между ядерными странам — «это другая история».

Ранее Владимир Путин рассказал, что российские военные улучшают своё положение в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к нефти по $400
15 октября 2023, 13:24

Фото: iStock/zhengzaishuru

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к резкому росту мировых цен на нефть.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на эксперта в области энергетики Максима Канищева. По словам эксперта, некоторые сценарии обострения конфликта в регионе способны привести к четырехкратному удорожанию нефти — до $400 за баррель марки Brent.
 
Канищев вспомнил энергетический кризис 1973 года, когда арабскими странами было введено эмбарго на поставки нефти странам, которые поддерживали Израиль в войне. Это привело к четырехкратному росту цен на нефть.
 
Если сценарий повторится, $400 за баррель покажутся дешевыми. Это приведёт к разрушению экономики США и ЕС. Они не смогут заместить выпадающие объемы. Даже ожидания такой ситуации уже толкают цены вверх, заметил Канищев. Чем дольше продлится конфликт на Ближнем Востоке, тем сильнее это скажется на стоимости нефти.

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#израиль
#хамас
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Путин рассказал, почему конфликт на Ближнем востоке нельзя сравнить с СВО
Путин заявил, что конфликт на Ближнем востоке не сравнить с СВО по масштабу
15 октября 2023, 12:14

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что конфликт на Ближнем востоке настолько масштабен, что его нельзя сравнить с СВО.
«Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» — сказал Владимир Путин.
Также президент РФ Владимир Путин оценил отношения России с западными странами одной фразой.

«Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира, готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», — сказал Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что комиссия американского Конгресса по политике в области стратегических сил призывает Белый дом усиливать американский ядерный потенциал из-за возможного начала одновременной войны с РФ и Китаем.

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Путин одной фразой объяснил отношения России с Западом
Путин: Россия готовится к войне, но хочет мира
15 октября 2023, 12:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин оценил отношения России с западными странами одной фразой.
«Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира, готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», — сказал Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что комиссия американского Конгресса по политике в области стратегических сил призывает Белый дом усиливать американский ядерный потенциал из-за возможного начала одновременной войны с РФ и Китаем.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможной опасности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшем будущем в ходе беседы с небольшой группой американских законодателей. Также отмечается, что подобное событие может произойти в ближайшие недели, что может потребовать пересмотра долгосрочного подхода к предоставлению военной помощи Азербайджану со стороны США.

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#владимир путин
#сша
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Израиль решил отложить наземную операцию в Газе
Израиль отложил наземную операцию в Газе из-за погоды
15 октября 2023, 11:55

Фото: istock/Tomas Ragina

Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе будет отложена на несколько дней.
The New York Times сообщает, что цель операции – ликвидация высшей политической и военной иерархии ХАМАС, в том числе лидера движения Яхьи Синвара, а также захват города Газа. Наземная операция Израиля должна стать крупнейшей со времён вторжения в Ливан в 2006 году.
 
В пятницу в сектор Газа проникли разведывательные группы израильской армии, но официально о начале операции ещё не объявляли.
 
«Первоначально вторжение планировалось на выходные, но было отложено на несколько дней, по крайней мере частично, вследствие погодных условий», -сказано в статье.
Погода может помешать израильским пилотам и операторам дронов обеспечивать наземным силам прикрытие с воздуха.

Израиль намеревается использовать авиационные бомбы JDAM в атаке на сектор Газа, что, по словам американского журналиста Сеймура Херша, может привести к полному разрушению города в ближайшие дни.

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#израиль
#хамас
#палестина
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Экс-премьер Украины Азаров заявил об уничтожении страны Западом
Азаров заявил, что Запад уничтожает Украину, не жалея денег
15 октября 2023, 11:42

Фото: РИА Новости / Александр Натрускин

Запад уничтожает Украину, не жалея на это денег. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем телеграм-канале.

«В 2013 году мы посчитали - для внедрения европейских стандартов и технологий в экономику Украины перед вступлением в ЕС стране понадобится 160 миллиардов долларов. Мы просили эти деньги на развитие, модернизацию промышленности - то есть на благо и созидание. ЕС нам отказал. Взамен предложил всего один миллиард», — рассказал экс-премьер.
Экс-премьер также задался вопросом, почему граждане Украины все еще не понимают, что Западу не жалко денег на гибель украинских мужчин на линии фрона в угоду их целям и геополитическим интересам.

«Западные хозяева умерщвляют Украину. Что самое ужасное, делают они это под аплодисменты и поддержку самих украинцев», — поделился Азаров.
Ранее Николай Азаров заявлял Владимир Зеленский старается удержать поддержку стран Запада на фоне конфликта между Израилем и Палестиной. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сво
#запад
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Стало известно, кого будут поддерживать США
Экс-разведчик США Шаффер: Израиль «заберёт» западное оружие у Украины
15 октября 2023, 11:34

Фото: iStock/Jon Rehg

Правительство Израиля «заберёт» у президента Украины Владимира Зеленского западное вооружение. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner сообщил экс-разведчик США Тони Шаффер.
Он отметил, что израильское правительство сделает всё, чтобы добиться дополнительных поставок вооружения от западных стран.

По его словам, этому также поспособствует недавний конфликт в парламенте Канады с чествованием украинского нациста. 

Шаффер добавил, что поставками вооружения на Украину США опустошили свои запасы. Теперь правительству придётся принять решение о том, кого поддерживать: Украину или Израиль. Бывший разведчик уверен, что выбор будет сделан в пользу Израиля, что также известно Зеленскому.

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#израиль
#украина
#сша
#поддержка
#помощь
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Армия Израиля временно прекратит обстрелы сектора Газа
Армия Израиля до 13:00 воздержится от обстрелов Газы для открытия гумкоридора
15 октября 2023, 11:02

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Армия Израиля с 10:00 до 13:00 15 октября прекратит ведение боевых действий, чтобы открыть гуманитарный коридор на юге сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.
Он отметил, что израильская армия ранее настоятельно призывала мирных жителей города Газа переселиться на юг сектора. Сегодня, 15 октября, до 13:00 по местному времени (совпадает с московским) ЦАХАЛ временно прекратит осуществление обстрелов по территории.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС обратился к генсекретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой оказать давление на Израиль, чтобы тот допустил пропуск гуманитарной помощи в город Газа. 

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#израиль
#сектор газа
#гуманитарная помощь
#конфликт
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В США заявили об иссякшей поддержке Украины
NYT: В Киеве обеспокоены тем, что Запад достиг «пика» поддержки Украины
15 октября 2023, 10:45

Фото: РИА Новости / Алексей Витвицкий

Украинский президент Владимир Зеленский обеспокоен тем, что мир достиг «пика» в поддержке ВС Украины. Авторы статьи утверждают, что западные страны в любом случае переключат свое внимание на Ближний Восток. Об этом пишет газета The New York Times.

«Еще до того, как на прошлой неделе началась война на Ближнем Востоке, в Европе, наблюдавшей за Вашингтоном, существовало сильное ощущение, что мир достиг «пика Украины» — что поддержка борьбы Киева с российским вторжением никогда больше не будет такой высокой, как раньше», — указано в материале.
По мнению издания, политики Запада сходятся во мнении, что если Соединенные Штаты прекратят оказывать поддержку Украине, Европа не сможет восполнить этот пробел и заменить Америку. В публикации также приводится заявление российского лидера Владимира Путина, который сказал, что без западной помощи Украина не протянет даже неделю.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно. 

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#мир
#владимир зеленский
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«Отголосок антироссийской истерии»: в США объяснили слова Зеленского о Путине
Журналист Блюменталь: Зеленский хочет вернуть к себе внимание, обвиняя Путина
15 октября 2023, 10:43

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет российского президента Владимира Путина в разжигании войны на Ближнем Востоке, чтобы вернуть себе внимание западных партнёров. Об этом сообщил американский журналист Макс Блюменталь в интервью YouTube-каналу Srephen Gardner.
Он отметил, что Зеленский обеспокоен сокращением помощи от западных стран, которые переключили своё внимание на эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной. Именно поэтому он обвиняет Путина в разжигании этого столкновения, чтобы вновь обратить на себя внимание. 

Кроме того, по словам журналиста, Израиль сохранял нейтральную позицию по отношению к российско-украинскому конфликту, что также не нравилось Зеленскому. 

При этом Блюменталь отметил, что Россия стремиться не допустить дальнейшей эскалации конфликта, поэтому все обвинения Зеленского ошибочны и беспочвенны. 

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