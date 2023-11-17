Путин оценил законопроект об ограничении использования англицизмов

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Президент России Владимир Путин пообещал оказать поддержку в принятии законопроекта об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве. Об этом он сообщил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Автором законопроекта выступила группа депутатов со главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской. Главной целью инициативы стала защита русского языка от «загрязнения» англицизмами в публичном пространстве, в том числе, в рекламе и СМИ.
Ямпольская в обращении к Путину подчеркнула, что уже на протяжении нескольких лет законопроект не находит поддержки от ведомств. Однако ситуацию с латинизацией среды помогли улучшить изменения в основы государственной политики, в частности, речь идёт о пункте о противодействии излишнему использованию иностранного лексикона.
Президент в ответ призвал не уходить в крайности и брать их других языков всё самое лучшее. Но при этом важно не забывать о своих корнях.
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Ямпольская в обращении к Путину подчеркнула, что уже на протяжении нескольких лет законопроект не находит поддержки от ведомств. Однако ситуацию с латинизацией среды помогли улучшить изменения в основы государственной политики, в частности, речь идёт о пункте о противодействии излишнему использованию иностранного лексикона.
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Анастасия Чинкова