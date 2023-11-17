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Путин оценил законопроект об ограничении использования англицизмов

Путин обещал поддержать законопроект об ограничении англицизмов
17 ноября 2023, 20:55
Фото: iStock/Professor25

Фото: iStock/Professor25

Президент России Владимир Путин пообещал оказать поддержку в принятии законопроекта об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве. Об этом он сообщил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Автором законопроекта выступила группа депутатов со главе с председателем комитета Госдумы по культуре Еленой Ямпольской. Главной целью инициативы стала защита русского языка от «загрязнения» англицизмами в публичном пространстве, в том числе, в рекламе и СМИ.

Ямпольская в обращении к Путину подчеркнула, что уже на протяжении нескольких лет законопроект не находит поддержки от ведомств. Однако ситуацию с латинизацией среды помогли улучшить изменения в основы государственной политики, в частности, речь идёт о пункте о противодействии излишнему использованию иностранного лексикона.


Президент в ответ призвал не уходить в крайности и брать их других языков всё самое лучшее. Но при этом важно не забывать о своих корнях.

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#владимир путин
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#законопроект
#госдума
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На Украине признали плачевность своего положения из-за сокращения помощи
Вице-премьер Украины: сокращение помощи усугубит итак плачевное положение
17 ноября 2023, 22:00

Фото: istock / Andrii Atanov

Уменьшение международной помощи усугубит и без того плачевное положение Украины. Об этом заявила Вице-премьер Украины Ирина Верещук, сообщает РИА Новости.

«Поэтому обращаюсь к международным и украинским гуманитарным операторам и донорам. Прошу вас провести ревизию ваших проектных портфелей », — написала Верещук в социальных сетях.
Верещук также призвала донорам не распылять ресурсы и сфокусировать их на социально острых приоритетных направлениях.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что у Пентагона заканчиваются финансы на оружие для Украины и на восполнение собственных запасов.

Также сообщалось, что Европейские государства не смогут заменить объемы финансирования и поставок оружия Соединённых Штатов Америки Киеву. Подробнее об этом читайте в нашей публикации.

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#финансирование
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#украина
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Эрдоган снова обвинил Израиль во лжи
Эрдоган: Израиль лжёт и не признаёт наличие ядерного оружия
17 ноября 2023, 21:32

Фото: iStock/ffikretow

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил израильское правительство в том, что оно постоянно лжёт и не хочет раскрывать наличие ядерного оружия. Об этом он сообщил во время выступления на пресс-конференции в Берлине.
В ходе выступления он задал присутствующим риторических вопрос о том, если ли у Израиля ядерное оружие. По словам Эрдогана, такое оружие у страны есть, но если открыто спросить правительство об этом, незамедлительно последует ответ «нет». А Всё из-за того, подчеркнул турецкий лидер, что Израиль мастерски использует ложь.

Днём ранее МИД Турции уже обвинял израильское руководство в необоснованной клевете. Читайте об этом подробнее в материале «Радио 1». 

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#турция
#реджеп тайип эрдоган
#израиль
#ядерное оружие
#конфликт
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СМИ сообщают, что Эстония пошла на неожиданный шаг на границе с Россией
Postimees: Эстония установила у границы с Россией противотанковые заграждения
17 ноября 2023, 20:36

Фото: istock / diegograndi

Эстония выставила противотанковые заграждения «зубы дракона» на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает издание Postimees.

В статье приводятся слова очевидцев, которые заметили появление на пограничном мосту через Нарву бетонных пирамид, то есть противотанковых надолб. Такие приспособления используют для препятствования перемещению техники.

«Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов», — цитирует Postimees слова руководителя Нарвского погранпункта Марека Лийвы.
Ранее сообщалось, что практически  90 человек за прошедшие месяцы 2023 года отказались от эстонского гражданства, а 24 из них оформили гражданство РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#правительство
#эстония
#граница
#сми
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Полезность ООН вызвала сомнения в ВОЗ
ВОЗ сомневается в полезности ООН, которая не может остановить конфликт в Газе
17 ноября 2023, 20:26

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Главная функция ООН – укрепление мира во всём мире, однако сейчас она не может остановить страшную ситуацию в секторе Газа. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в послании к Генассамблее ООН усомнился в полезности организации.
В своём послании он написал, что страны-члены ООН либо не могут, либо вообще не хотят останавливать жестокий конфликт, который сейчас разворачивается в секторе Газа и уносит жизни большого числа мирных жителей. В таком случае глава организации здравоохранения задался вопросом о том, а для чего вообще существует Организация Объединённых Наций, если она не в состоянии выполнить свою самую главную функцию.

Также Гебрейесус добавил, что ситуация в Газе – это кризис как для самой ООН, так и для всего человечества, поэтому тех мер, которые принимаются, недостаточно.

В своём письме глава ВОЗ призвал обеспечить беспрепятственную доставку гумпомощи мирным жителям анклава. 

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#оон
#воз
#сектор газа
#жители
#конфликт
#гуманитарная помощь
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Путин предложил Франции подать заявку в БРИКС
Путин: БРИКС готов рассмотреть заявку Франции, если она поступит
17 ноября 2023, 20:21

Фото: Сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал, что рассмотрит заявку Франции о возможно включении в БРИКС, если страна подаст ее. Об этом он сказал в ходе Девятого международного культурного форума в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

«Что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может оставить заявку, мы рассмотрим. Тем более что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал», — заявил глава РФ.
Ранее Владимир Путин заявил, что до 2014 года не думал, что конфликт с Украиной в принципе возможен. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также в ходе заседания российский лидер заявил, что власти будут увеличивать финансирование на развитие культуры. Президент заявил, что Россия согласна взаимодействовать со всеми, кто может разделить ее ценности и готов формировать многополярный мир, который будет справедливым.

Также Путин сказал, что нельзя делить человечество на «первый» и «второй» сорта. 

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#россия
#франция
#форум
#владимир путин
#президент
#рф
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ВОЗ: в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа по-прежнему находятся люди
ВОЗ: в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа находятся порядка 950 человек
17 ноября 2023, 19:52

Фото: iStock/diegograndi

Порядка 950 человек, среди которых 650 пациентов и 300 медицинских работников, по-прежнему находятся в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, который направил послание Генассамблее ООН.
По его словам, медицинское учреждение должно функционировать, поскольку в нём всё ещё находится огромное количество людей. 

Он отметил, что, даже если палестинское движение ХАМАС использовало клинику с военными целями, это не означает, что на неё перестаёт действовать защита, согласно гуманитарному праву. 

Ранее сообщалось, что Израиль и ХАМАС могут договорить о трёхдневном перемирии для обмена 50 заложниками с обеих сторон. 

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#сектор газа
#больница
#израиль
#хамас
#воз
#оон
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Путин раскрыл планы по выходу из ООН и ЮНЕСКО
Путин сообщил, что выход РФ из ООН и ЮНЕСКО – ерунда
17 ноября 2023, 19:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума оценил идею выхода из ЮНЕСКО и ООН.
По его словам, выход из ЮНЕСКО нецелесообразен, поскольку в рамках этой организации Россия реализует важные проекты. К тому же, это прекрасная площадка для общения на важные темы и работы.

Говоря про ООН, Путин отметил, что Россия является одним из основателей этой организации, поэтому идея покинуть эту международную организацию – «ерунда».

Также российский президент подчеркнул, что любые международные организации, в том числе ЮНЕСКО и ООН, должны подстраиваться под происходящие в мире события и перемены. 

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#россия
#президент
#проекты
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Путин прокомментировал высказывания артистов, критикующих спецоперацию
Путин: актёры имеют право на свою точку зрения, касаемо СВО
17 ноября 2023, 19:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума рассказал об актёрах, которые критикуют спецоперацию РФ на Украине.
По словам российского президента, актёры имеют право иметь свою точку зрения, но вот мнение всего народа – это уже объективный фактор. 

Также президент призвал различать поведение российских артистов. Если они просто высказывают своё субъективное мнение, касаемо происходящих событий – это одно дело. Но если они начинают финансировать сторону противника, отправляя заработанные в России гонорары – это уже совершенно иная ситуация.

Таким образом, президент заявил, что важно смотреть не на слова человека, а на его поступки, и потом уже давать оценку его действиям. 

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#спецоперация
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#право
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Путин рассказал, о чём бы написал свой роман
17 ноября 2023, 18:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал, о чём бы написал свой роман. Об этом он сообщил в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Президент привёл диалог, который произошёл между двумя великими русскими писателями Максимом Горьким и Львом Толстым. Когда Лев Николаевич спросил у Горького, о чем он пишет, писатель ответил: «Не пишу, не о чем писать». На это Толстой ответил: «Пишите о том, почему не о чем писать». 

Путин заявил, что это очень глубокая мысль, поскольку, какими бы трудными и переломными не были времена, всегда остаются вечные темы. Выдержав небольшую паузу президент добавил: «Одна из них – любовь».

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