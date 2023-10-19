Путин: Отстранение россиян от международных стартов — этническая дискриминация

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Президент РФ Владимир Путин назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российских спортсменов от участия в международных стартах этнической дискриминацией. Об этом он заявил во время выступления на форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Перми.
Мнение околоспортивных чиновников МОК о том, что положения Олимпийской хартии устарели и имеют избирательный характер означают только то, что они сами себе присвоили право определять, на кого эта Олимпийская хартия распространяется, а на кого — нет. Такой подход противоречит самой природе спорта, заключил российский президент.
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Александр Бойцов