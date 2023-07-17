Путин: Ответ со стороны России на теракт на Крымском мосту будет

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что ответ со стороны России на теракт на Крымском мосту будет, Министерство обороны готовит соответствующие предложения.
Путин подчеркнул, что преступление украинских властей не останется без ответа и Минобороны уже готовит соответствующее предложение.
Читайте также:
Путин о теракте на Крымском мосту: Дано поручение ФСБ, СК РФ детально разобраться в случившемся
Хуснуллин заявил, что часть Крымского моста не подлежит восстановлению
Хуснуллин: Двустороннее движение по одной стороне Крымского моста запустят 15 сентября
Анастасия Крестьянова