Путин озвучил планы Запада в отношении России

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Запад хочет расчленить и разграбить Россию, если не силой, то через смуту. Такое заявление сделал Президент РФ Владимир Путин в ходе выступление на заседании Всемирного русского народного собора.
«Слышали это много раз на протяжении веков. Слышали, что Россию, оказывается, надо сегодня деколонизировать, а на самом деле что им нужно? На самом деле им нужно расчленить и разграбить Россию», — заявил Путин.Российский лидер отметил, что Запад снова старую шарманку о том, что Россия якобы является тюрьмой народов, а русские — народ рабов.
Владимир Путин также объявил минуту молчания в память о погибших в зоне СВО.
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Алина Юрчак