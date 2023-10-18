Путин озвучил условие для мирных переговоров по Украине

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров по Украине необходимо отменить декрет Киева об их запрете. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, его слова передает ТАСС.
«Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно это делать не какими-то театральными жестами, а нужно первое что сделать — отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры», — заявил Путин.Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.
Кроме того, глава РФ прокомментировал заявления США о «проигранном» конфликте на Украине. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак