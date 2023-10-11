Путин: Палестина так и не получила статус суверенного государства

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Палестина так и не получила статус самостоятельного и суверенного государства, заявил российский лидер Владимир Путин «Россия 24».
«Изначально, когда принималось решение о создании Государства Израиль, было принято одновременно параллельно и решение о создании второго государства. Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее Путин заявил, что не понимает, почему США стягивают авианосные группы к Израилю, это усугубляет ситуацию.
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Евгения Парфентьева