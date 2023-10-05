Путин перечислил шесть принципов, к которым стремится РФ

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» перечислил 6 принципов, к которым стремится страна.
Первый принцип заключается в том, что Россия «хочет жить в открытом взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей».Второй принцип, по словам Путина, многообразие мира, которое должно сохраняться и быть фундаментом всеобщего развития.
«Никто не имеет права и не может управлять миром за других или от имени других», — отметил Владимир Путин.Четвертый принцип-всеобщая безопасность и прочный мир, построенный на интересах всех стран.
Пятый принцип описан как справедливость для всех, а шестой— равноправие.
Ранее Путин обратился к западным лидерам. США в хамской форме навязывают свои правила всему миру и требуют их исполнения, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Надо жить по «правилам», каким правилам? Наши коллеги из США не просто устанавливают такие правила, но еще и поучают, кто и как должен их исполнять. Кто и как должен себя вести. Это проявляется в хамской форме — «вы должны, вы обязаны». Вы кто такие вообще? Какое вы имеете право кого-то предупреждать?», - прокомментировал ситуацию Путин.В настоящий момент российский лидер выступает в международном дискуссионном клубе «Валдай». Своим названием Клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
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