Путин передал в управление Росимущества норвежские доли компании Prime Print

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин передал в управление Росимущества норвежские доли в сети типографий «Прайм принт». Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
Глава государства национализировал доли норвежского медиахолдинга, которые теперь контролируются Росимуществом. Доли переданы ведомству во временное управление. Отмечается, что филиалы холдинга находятся в нескольких городах России.
Компания «Прайм Принт» специализируется на печати газет. Филиалы действуют в Москве, Воронеже, Челябинске и Екатеринбурге.
Прежде сообщалось, что Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона.
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Компания «Прайм Принт» специализируется на печати газет. Филиалы действуют в Москве, Воронеже, Челябинске и Екатеринбурге.
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Анастасия Крестьянова