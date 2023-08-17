Путин переговорит с Лукашенко о создании ВСМ между Москвой и Минском

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что проведет переговоры с белорусским коллегой Лукашенко и обсудит с ним строительство ВСМ в направлении Минска.
Об этом глава государства сообщил в ходе церемонии открытия движения по МЦД-3 в Москве.
По словам президента, также будет рассмотрен вопрос о начале строительства железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга. Он отметил, что для соответствующей реализации «настало время». Российский лидер подчеркнул, что поездка между городами не будет превышать двух с половиной часов.
Также, Путин сообщил, что возможно строительство ВСМ до Донецка и Луганска. Государственный лидер сообщил, что обсудит строительство железнодорожной магистрали от Москвы до Минска с президентом Белоруссии.
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По словам президента, также будет рассмотрен вопрос о начале строительства железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга. Он отметил, что для соответствующей реализации «настало время». Российский лидер подчеркнул, что поездка между городами не будет превышать двух с половиной часов.
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Анастасия Крестьянова