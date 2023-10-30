Путин переиграл Байдена в важнейшем регионе, заявили в США

Фото: сайт Кремля
Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что позиция президента России Владимира Путина по израильско-палестинскому конфликту возвысила его над США, потерпевшими неудачу в регионе. Об этом Миршаймер сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению профессора, глава российского государства занимает выгодную позицию в вопросе противостояния между Израилем и Палестиной, в то время как Байден «увяз глубоко в грязи». Миршаймер отметил, что позиция РФ, которая заключается в поддержке плана «двух государства для двух народов», а также доводы российского лидера в пользу уважения прав палестинцев и израильских евреев, вызывают отклик у мирового сообщества.
Ранее сообщалось, что российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву.
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Екатерина Коршунова