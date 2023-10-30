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Путин переиграл Байдена в важнейшем регионе, заявили в США

Профессор Миршаймер: США проиграли России в битве за Ближний Восток
30 октября 2023, 10:07
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что позиция президента России Владимира Путина по израильско-палестинскому конфликту возвысила его над США, потерпевшими неудачу в регионе. Об этом Миршаймер сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению профессора, глава российского государства занимает выгодную позицию в вопросе противостояния между Израилем и Палестиной, в то время как Байден «увяз глубоко в грязи». Миршаймер отметил, что позиция РФ, которая заключается в поддержке плана «двух государства для двух народов», а также доводы российского лидера в пользу уважения прав палестинцев и израильских евреев, вызывают отклик у мирового сообщества.

Ранее сообщалось, что российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Израильская армия заявила об ударах по более чем 600 объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по 600 объектам ХАМАС
30 октября 2023, 10:27

Фото: iStock/Racide

В последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по шести сотням объектов палестинского движения ХАМАС. Об этом армейская пресс-служба сообщила в своем телеграм-канале.
Отмечается, что удары были нанесены по складам оружия, укрытиям, оперативным базам и позициям для пуска противотанковых ракет. По данным пресс-службы, Армия Обороны Израиля также ударила с воздуха по месту сосредоточения живой силы ХАМАС, где находилось более двадцати солдат.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#оружие
#дом
#армия
#министр
#путин
#солдат
#удар
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СМИ: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине
FP: Байден не смог убедить американцев в необходимости помогать Украине
30 октября 2023, 10:18

Фото: сайт Кремля

Колумнист журнала Foreign Policy Мэттью Крениг заявил, что попытки президента США Джо Байдена отождествить Израиль и Украину в рамках конфликтов, в которых они участвуют, нелепы и могут стоить ему поддержки избирателей-демократов. Об этом Крениг сообщил в пятничной статье - дебатах со своей коллегой по изданию Эммой Эшфорд.
По мнению колумниста, основной фактор риска для Байдена заключается в том, что, хотя демократы продолжают поддерживать Киев, их мнения сильно разнятся по вопросу противостояния между Израилем и Палестиной. Крениг отметил, что большинство американцев больше не хотят финансово поддерживать Украину и потеряли интерес к этому конфликту.

Ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Украина полностью зависит от поддержки со стороны США, однако при этом продолжает просить еще больше денег американских налогоплательщиков. По ее словам, она всегда была против финансовой поддержки Украины, также она будет действовать и по отношению к Израилю, так как Вашингтону необходимо решать проблемы внутри своего государства.

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#украина
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В Германии призывают приготовиться к возможной войне в Европе
Министр обороны Германии Борис Писториус призвал приготовиться к войне
30 октября 2023, 09:04

Фото: iStock/Anna_Anikina

О том, что нужно привыкать к мысли об угрозе войны, министр обороны Германии Борис Писториус рассказал в интервью ZDF.
Глава оборонного ведомства ФРГ призывал немцев изменить менталитет и прийти к большей оборонительной позиции.
 
«Мы должны снова привыкнуть к мысли о том, что в Европе может возникнуть угроза войны. А это значит, что мы должны быть готовы к войне, мы должны быть стойкими», — сказал министр.
Ранее бывший посол Китая в США Цуй Тянькай выразил опасения относительно возможного конфликта между Соединенными Штатами и Китаем и подчеркнул, что такой сценарий будет катастрофой как для обеих стран, так и для всего мира, передает РИА Новости. На X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине, он призвал обе стороны предпринять совместные усилия, чтобы избежать развития такого конфликта.

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#европа
#германия
#политика
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На Украине назвали условие для немедленного визита Зеленского в Россию
Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский отправится в Москву, если так решит США
30 октября 2023, 07:42

Фото: istock / Diy1

Президент Украины Владимир Зеленский немедленно отправится в Москву на мирные переговоры при условии принятия такого решения Соединенными Штатами. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, сообщают «Известия».

«Ему (Зеленскому— прим. ред.) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: «Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву», — заявил Азаров.
По мнению экс-премьера, Киев выполнит приказ немедленно. Он также обратил внимание, что на сегодняшний день мало кто не знает, что киевский режим не может самостоятельно принимать решения и следует указаниям Запада. Он также привел в пример случай, когда власти Украины не знали кого поставить на должность какого-то районного прокурора, а также приняли закон, согласно которому судей подбирает специальная комиссия, состоящая из американцев. 

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#киев
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Шойгу: Силы НАТО планируют расширяться в Азии
30 октября 2023, 06:24

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выразил убеждение, что Запад наращивает угрозу конфликта в Азии путем расширения сил НАТО в этом регионе, передает РИА Новости.
В своем выступлении на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае Шойгу отметил, что наблюдается активное стремление разместить военный потенциал НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что, по его мнению, повышает риски из-за вовлечения стран, обладающих ядерным вооружением, в потенциальные конфликты.

Он также подчеркнул, что исходный кризис в Европе был спровоцирован Западом и что концепция «неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона», как он утверждает, служит обоснованием для размещения военных сил альянса в азиатском регионе.

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#китай
#украина
#кризис
#нато
#всу
#шойгу
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«Все потеряли»: В Сети подняли Зеленского на смех за слова о ВСУ
30 октября 2023, 06:11

В социальной сети X пользователи раскритиковали пост президента Украины Владимира Зеленского, в котором он похвалил боевые качества солдат ВСУ.
«Когда все потеряно, у Киева остается только пропаганда», — написал комментатор Gabe.

«Сидишь в своем офисе и посылаешь невинных людей на смерть», — добавил pump'n.

«Ты сражаешься не за Украину. И набиваешь себе карманы по ходу дела» — поделился мнением G. Washington's 11th cousin.

«Братан, никто на тебя уже не смотрит. Просто подпиши мирное соглашение и забей», — заключил Company Broadcast.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#операции
#сво
#владимир зеленский
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В Черном море поразили два безэкипажных катера ВСУ
МО: в Черном море обнаружили и поразили два безэкипажных катера ВСУ
30 октября 2023, 05:41

Фото: iStock/vadimrysev

В акватории Черного моря были замечены и обезврежены два украинских безэкипажных катера, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны РФ.
Событие произошло 30 октября примерно в 4:00 по московскому времени, когда технические средства наблюдения выявили эти катера, принадлежащие ВМС Украины. В Минобороны Украины уточнили, что проводится комплекс мероприятий по защите от мин и диверсий на внешнем рейде Севастопольской бухты.

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#флот
#бпла
#сво
#минобороны
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Times of Israel: Глава МО Израиля говорил родным пленных о «давлении» на ХАМАС
30 октября 2023, 05:36

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе встречи с родственниками заложников ХАМАС объяснил необходимость «военного давления» на палестинское движение. Об этом пишет Times of Israel.
«Если на ХАМАС не будет оказано военное давление, не будет никакого прогресса по переговорам», — цитирует издание слова собеседника.

Министр отметил, что давление на ХАМАС скорее всего сможет привести к освобождению пленников, а не к «крупному обмену заключенными».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#хамас
#палестина
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В Китае рассказали об опасности конфликта с США
Экс-посол КНР в США: конфликт США и Китая будет катастрофой для мира
30 октября 2023, 04:29

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Бывший посол Китая в США Цуй Тянькай выразил опасения относительно возможного конфликта между Соединенными Штатами и Китаем и подчеркнул, что такой сценарий будет катастрофой как для обеих стран, так и для всего мира, передает РИА Новости.
На X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине, он призвал обе стороны предпринять совместные усилия, чтобы избежать развития такого конфликта.

Цуй Тянькай отметил, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер неоднократно подчеркивал важность избегания конфликтов и конфронтации. Он подчеркнул, что большинство разумных людей как в Китае, так и в Соединенных Штатах осознают эту необходимость, но при этом подчеркнул, что бездействие не приведет к желаемым результатам. Цуй Тянькай призвал к совместным усилиям обеих сторон для предотвращения наихудшего сценария.

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#сша
#мид
#посол
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