Фото: Сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин по-немецки ответил на нападки в ФРГ на бывшего канцлера Шредера.
Президент РФ Владимир Путин на немецком языке ответил на нападки из Германии на экс-канцлера страны Герхарда Шредера. Фрагмент интервью опубликован в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Эти слова глава государства произнес и по-немецки, заявив, что так его услышат.
Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок должна держать при себе свои эмоции в случаях, когда дело касается российского президента Владимира Путина. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил экс-канцлер ФРГ и личный друг Путина Герхард Шрёдер.
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«Я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Ротту, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», — заявил Зарубин.
Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок должна держать при себе свои эмоции в случаях, когда дело касается российского президента Владимира Путина. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил экс-канцлер ФРГ и личный друг Путина Герхард Шрёдер.
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Мария Фирсова