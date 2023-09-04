Путин по видеосвязи проведет совещание по развитию дальневосточных городов

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Президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации программы развития дальневосточных городов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее Путин заявил, что необходимо определить пути формирования новых логистических цепочек и обеспечения продовольственной безопасности. Об этом Путин сообщил в приветствии участников Восточного экономического форума.
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