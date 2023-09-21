Путин по ВКС открыл технопарк профессионального образования в Калуге

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия федерального технопарка профессионального образования в Калуге. Трансляция мероприятия велась в эфире телеканала «Россия 24».
Российский лидер поблагодарил всех причастных за проделанную работу и подчеркнул важность технопарка для экономики страны. Владимир Путин пояснил, что центр подготовит специалистов, которые внесут значимый вклад в развитие.
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