Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер»

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Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за его вклад в урегулирование ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер»
Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 26 июня поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за его вклад в урегулирование ситуации с мятежом частной военной компании «Вагнер».
Ранее Владимир Путин заявил, что большинство бойцов «Вагнера» — тоже патриоты. По его словам, они доказали это на поле боя.
«Признателен президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. Но повторю, что именно патриотический настрой граждан и консолидация всего общества сыграли в эти дни решающую роль. Эта поддержка позволила преодолеть это испытание», — подчеркнул Владимир Путин.
Артем Кузьмин