Путин поблагодарил Матвиенко и сенаторов за работу в весеннюю сессию

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко оценил работу верхней палаты парламента за качественную работу, отметив важность решения вопросов социального характера.
«Спасибо, что вы уделяете много внимания вопросам социального характера. Это же не единственный вопрос, касающийся летнего отдыха детей, хотя это сегодня наиболее актуально, тем не менее поддержка семьи, детства, материнства – это чрезвычайно важные, капитальные вещи», - обратился глава государства к Матвиенко.
По его словам, работа Совфеда была напряженной и эффективной, все решения были приняты своевременно.
Читайте также:
Сенаторы одобрили закон о запрете выезда за границу после вручения повестки
Совфед одобрил право подмосковных властей эвакуировать неправильно припаркованные машины
Совфед одобрил закон о трудовом воспитании школьников
Элина Позднякова