Путин поблагодарил россиян за поддержку, выдержку и сплоченность

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Президент Путин в ходе обращения к гражданам выразил благодарность россиянам за поддержку, выдержку и сплоченность
Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России поблагодарил их за выдержку, сплоченность и патриотизм.
Путин выразил благодарность военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов и других служб, которые сохранили верность присяге и народу. Президент также отметил самопожертвование погибших пилотов.
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«Дорогие друзья! Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм», — сказал глава государства.
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Диана Аванесян