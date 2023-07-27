Путин подарил президенту Зимбабве вертолет

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Президент России Владимир Путин подарил зимбабвийскому коллеге Эммерсону Мнангагве вертолет, об этом сообщает мининформации африканской страны.
В Мининформации Зимбабве сообщили, что по итогам встречи двух лидеров, президент России Владимир Путин подарил Эммерсону Мнангагве вертолет. Отмечается, что вскоре воздущнвй транспорт будет доставлен в Зимбабве.
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