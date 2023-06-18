Путин поддержал идею о работе администрации президента из зоны СВО

Фото: сайт Кремля
Путин поддержал идею о работе части администрации президента из зоны спецоперации
Президент России Владимир Путин во время беседы с военными корреспондентами поддержал идею о создании рабочей группы из собственной администрации, которые будут работать из зоны спецоперации.
По словам Путина, такая работа должны быть налажена на постоянной основе. Также он добавил, что представители Кремля регулярно посещают разные участки зоны боевых действий.
Ранее сообщалось, что российский лидер заявил, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный недавно мог покинуть страну.
«Вы же знаете известную сентенцию "хотите загубить дело — создайте рабочую группу". Но идея правильная у вас. Надо подумать, я с вами согласен, я сам хочу это сделать», — подчеркнул глава государства.
Ранее сообщалось, что российский лидер заявил, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный недавно мог покинуть страну.
Главу государства военкоры спросили о возможном местонахождении главкома украинских войск, на что Путин ответил, что нужно это уточнять у Залужного непосредственно, после чего выдвинул собственное предположение.
Андрей Гаврилов