Путин поддержал инициативу Африканского союза стать участником G20

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Президент России Владимир Путин заявил о своей поддержке Африканского союза, которой принял решение стать полноправным участником G20.
«Россия одной из первых откликнулась на инициативу президента Сенегала на посту председателя Афросоюза о предоставлении Африканскому союзу полноправного членства в "Группе двадцати"», - заявил Путин на встрече с нынешним председателем Афросоюза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани.
Президент подчеркнул, что данное решение будет принято на саммите G20, который состоится в сентябре в Нью-Дели.
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