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Путин поддержал инициативу Африканского союза стать участником G20

27 июля 2023, 11:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о своей поддержке Африканского союза, которой принял решение стать полноправным участником G20.
«Россия одной из первых откликнулась на инициативу президента Сенегала на посту председателя Афросоюза о предоставлении Африканскому союзу полноправного членства в "Группе двадцати"», - заявил Путин на встрече с нынешним председателем Афросоюза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани.

Президент подчеркнул, что данное решение будет принято на саммите G20, который состоится в сентябре в Нью-Дели.


Он также отметил, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми странами Коморских островов, а отношения основываются на взаимном уважении и учете интересов друг друга.

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#россия
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#путин
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Путин: РФ бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
27 июля 2023, 12:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в течение ближайших месяцев РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка.
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В Кремле анонсировали заявление Путина
Песков анонсировал заявление Путина по итогам саммита Россия-Африка
27 июля 2023, 11:47

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков анонсировал заявление Владимира Путина по итогам саммита Россия-Африка, сообщает «ТАСС».
По словам Пескова, Путин сделает заявление 28 июля. Он подведет итоги работы саммита Россия-Африка.   

Точное время выступления президента Песков не назвал. 

Ранее стало известно, что Владимир Путин написал статью для африканских СМИ. По мнению Путина, именно сейчас, когда происходит формирование нового, многополярного и справедливого мира, России и Африке необходимо устремиться в одном направлении.

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#саммит
#африка
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Путин: Россия открыта к сотрудничеству с Коморскими островами
27 июля 2023, 11:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил о том, что страна открыта к сотрудничеству с Коморскими островами во всех сферах, при этом отношения должны быть основаны на взаимном уважении и учёте интересов друг друга.
«Мы придаем большое значение отношениям с Союзом Коморских островов, они основываются на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга, имеют потенциал для развития по целому ряду направлений», - сказал Путин в рамках трехсторонней встречи.

Президент подчеркнул, что Россия, безусловно, открыта для сотрудничества с Союзом Коморских островов во всех сферах. Также Путин заявил о своей поддержке Африканского союза, которой принял решение стать полноправным участником G20.

Напомним в «Экспофоруме» состоялась трёхсторонняя встреча Путина с Председателем Африканского союза, Президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и Председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.

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Путин поддержал инициативу Африканского союза стать участником G20


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#песков
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Песков: Участники саммита Россия - Африка не смогут обойти вниманием события в Нигере
27 июля 2023, 11:32

Фото: сайт Кремля

В Нигере произошел военный переворот, в результате которого был смещен со своего поста президент страны Мохамед Базум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта ситуация обсуждается и будет обсуждаться на форуме и саммите Россия - Африка, проходящем в Санкт-Петербурге.
В разговоре с журналистами представитель кремлевской администрации отметил, что события такого масштаба, конечно, невозможно обойти вниманием. Переворот устроили гвардейские офицеры, напоминает сетевое издание URA.RU. Они объявили о смещении президента Базума и закрытии границ страны. В настоящее время президент заключен под стражу. Причиной мятежа называют желание главы государства отправить в отставку командующего гвардией.

Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Нигере активно обсуждается на полях саммита. Он также добавил, что этим событиям наверняка будет уделяться внимание и во время последующих мероприятий саммита.

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#президент
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#дмитрий песков
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Ким Чен Ын показал Шойгу новые БПЛА, похожие на американские
27 июля 2023, 10:36

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Лидер КНДР Ким Чен Ын продемонстрировал министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу новые северокорейские беспилотники, очень напоминающие американские дроны. Такая информация следует из фотографий ЦТАК.
25 июля военная делегация из России во главе с министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. 27 июля Ким Чен Ын и Шойгу посетили выставку вооружений в северокорейской столице, а также торжественный гала-концерт по случаю 70-летия победы КНДР в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов.

Внимание Шойгу особенно привлекли два образца БПЛА, фотографии которых представлены в полёте, что указывает на то, что КНДР разработала и уже провела их испытания.

Согласно данным южнокорейского агентства Рёнхап, один из беспилотников похож на американский ударно-разведывательный MQ-9 Reaper. При этом другой идентичен разведывательному RQ-4 Global Hawk, что их можно спутать. По предварительным данным, для создания этих БПЛА была использована информация, полученная от хакеров.

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#переговоры
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Депутат Милонов предложил создать компьютерную игру, обучающую работе оператора БПЛА
27 июля 2023, 10:15

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать компьютерную симулятор-игру, в которой можно получить навыки работы оператора беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает RT.
По словам депутата, компьютерные игры могут помочь в воспитании подрастающего поколения, в прививании им патриотизма, а также поспособствуют выбору будущей профессии.

«Прошу Вас оценить идею о разработке современного компьютерного симулятора-игры про будни оператора дронов. Очевидно, что в будущем стране потребуются специалисты в этой отрасли, а популяризация данной профессии через игру станет лучшей рекламой такой формы служения Родине», — предаёт RT обращение Милонова к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.

Депутат подчеркнул, что необходимо создать реалистичную графику, чтобы максимально точно передать деятельность специалистов этой отрасли.

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#профессии
#депутат
#игры
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Фракция ЛДПР предложила ввести налоговый вычет за лечение участников СВО
27 июля 2023, 09:39

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Думская фракция ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет для тех, кто помогает в лечении участников специальной военной операции. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
В своем телеграм-канале он написал, что в Центры правовой поддержки участников СВО и членов их семей стекаются обращения со всей страны. Бойцам нужна помощь, причем немедленно. Очередь от трех месяцев на протезирование Слуцкий назвал совершенно недопустимым проявлением отношения к тем, кто рискует своей жизнью и здоровьем, защищая Родину.

ЛДПР предлагает ввести налоговый вычет в сумме 13% для тех, кто оплачивает высокотехнологичную медицинскую помощь участникам СВО. Причем отталкиваться следует от потраченной суммы, а не руководствоваться лимитом 120 тысяч рублей. Такая мера, отметил Слуцкий, поможет привлечь частные компании и обеспечить быструю адресную помощь раненым бойцам. Также предлагается возмещать часть затрат и на обычные медицинские услуги.

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#сво
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В Запорожской области обличили очередную ложь Киева
Рогов назвал заявление Галущенко о взрыве на ЗАЭС ложью
27 июля 2023, 08:02

Фото: iStock/vlastas

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал ложью заявление министр энергетики Украины Германа Галущенко о взрыве на Запорожской АЭС, в интервью «РИА Новости».
Ранее Галущенко заявил, что реактор на ЗАЭС может рвануть в любой момент, поскольку Украина полностью отключена от систем мониторинга безопасности станции.  

«Это абсолютная ложь и элемент психологической операции. Представители МАГАТЭ не фиксируют подобных рисков. На атомной станции строго соблюдается технологический регламент и правила эксплуатационной безопасности», - прокомментировал ситуацию Рогов.  

Ранее стало известно, что четвертый и пятый блоки Запорожской АЭС перевели в режим «останова» для технических работ. Четвертый блок перевели в режим «горячий останова» для обеспечения станции паром. Пятый же – в режим «холодный останов» для техосвидетельствования.

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США извлекли неверные уроки из Корейской войны

Украина станет жертвой президентских выборов в США


#сша
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#станции
#магатэ
#заэс
#рогов
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США извлекли неверные уроки из Корейской войны
GT: Китай сможет ответить на агрессию со стороны США
27 июля 2023, 07:51

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Китай стал значительно сильнее и сможет ответить на агрессивную внешнюю политику США, пишет издание Global Times.
«Самая большая разница между нынешним временем и эпохой Корейской войны заключается в том, что мощь Китая значительно возросла. Последствия ущемления интересов безопасности и национального суверенитета КНР, несомненно, будут гораздо более серьезными», - прокомментировали ситуацию журналисты.  

По мнению издания, американские политики извлекли неверные выводы из Корейской войны, и сейчас пытаются подтолкнуть Вашингтон к новым конфликтам и военным столкновениям. При том, что, по мнению GT, Корейская война стала «крупнейшим поражением американской армии в истории».  

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