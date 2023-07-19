Путин поддержал запуск электронных виз с 1 августа текущего года

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею запуска в России электронных виз с 1 августа 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.
Предложение о введении электронных виз было принято ещё в 2020 году, однако реализация проекта была приостановлена из-за вспыхнувшей пандемии COVID-19. Работа над возобновлением функционирования нововведения началась в прошлом году, этим занимались МИД, МВД и ФСБ.
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