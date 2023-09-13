Путин поднял бокал за благополучие и процветание народов России и КНДР

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Президент России Путин в рамках официального обеда с Председателем КНДР Ким Чен Ыном поднял тост за благополучие и процветание народов России и КНДР и дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.
«Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничество между нашими странами – КНДР и РФ, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища Председателя и за всех присутствующих», - сказал Путин, подняв свой бокал.
Переговоры Президента РФ Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына окончены. Разговор сначала проходил с участием делегаций двух стран, после чего главы государств пообщались тет-а-тет. После проведения переговоров Путин и Ким Чен Ын принимают участие в официальном обеде, который президент РФ устраивает в честь северокорейского гостя.
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Элина Позднякова