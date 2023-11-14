Фото: kremlin.ru
Глава РФ Владимир Путин подписал поправки к закону о выборах президента, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, поправки касаются проведения выборов в период военного положения.
Также изменяются правила съёмки на избирательных участках. К работе в качестве корреспондента на выборы теперь будут допускаться только те представители СМИ, которые оформлены в своей организации по трудовому договору.
Напомним, ранее Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности России предложил обсудить повышение эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности страны.
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Также изменяются правила съёмки на избирательных участках. К работе в качестве корреспондента на выборы теперь будут допускаться только те представители СМИ, которые оформлены в своей организации по трудовому договору.
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Евгения Парфентьева