Путин подписал указ о правовом положении россиян с гражданством Украины

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«Утвердить прилагаемые: порядок взаимодействия государственных органов при выявлении факта несоблюдения гражданами Российской Федерации, которые считаются не имеющими гражданства Украины, обязанности не совершать действия, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины», — говорится в тексте утвержденного указа.
Также устанавливается форма заключения о несоблюдении гражданами России, одновременно имеющими гражданство Украины, обязанностей по реализации прав, предусмотренных для украинских граждан.
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