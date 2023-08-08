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Путин подписал указ о расчетах по контрактам на поставку сельхозпродукции

Путин подписал указ о расчетах по внешнеторговым контрактам на поставку сельхозпродукции
08 августа 2023, 17:12

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о порядке расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции.
Теперь расчеты с иностранными компаниями, закупающими российское зерно, будут проводиться по специальным счетам в валюте РФ.

Соответствующий указ, подписанный главой страны, опубликован на официальном портале правовой информации.


Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что с начала уборочной кампании в России собрано более 21 млн тонн зерна. Также он добавил, что накопано 200 тысяч тонн картофеля и собрано 242 тысячи тонн овощей.

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#владимир путин
#сельское хозяйство
#указ
#экспорт
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Искусственный интеллект выявил в Подмосковье 6 тыс нарушений атрибутики такси
08 августа 2023, 17:53

Фото: Минтранс МО

Нейросеть выявила с начала года в Подмосковье более 6 тыс такси, не соответствующих региональному стандарту. Водителям выданы предостережения, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
В регионе по выданным разрешениям работают около 100 тыс такси. Выявление нарушений автоматизировано благодаря внедрению нейросети. Ежедневно она распознаёт в потоке примерно 2,5 млн машин. При этом один автоинспектор может проверить лишь 2 тыс автомобилей в год.
 
В Подмосковье с момента запуска в октябре 2021 года установлено более 2 тыс камер автоматизированной системы «Такси-контроль». Она позволяет без помощи инспекторов выявлять нарушения регионального стандарта. 
 
Нейросеть распознаёт автомобили на соответствие цвета кузова, наличие жёлтых светоотражающих полос посередине и серых – внизу, цветографической схемы легкового такси, оранжевого фонаря на крыше. 
 
Сейчас Минтранс Подмосковья работает над внедрением искусственного интеллекта при выдаче разрешений такси.

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#минтранс мо
#ии
#искусственный интеллект
#такси
#московская область
#подмосковье
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Западный эксперт назвал китайский план по Украине более реалистичным, чем предложенный в Джидде
Нимёллер: План КНР по Украине более реалистичный, чем предложенные на встрече в Джидде
08 августа 2023, 17:45

Фото: iStock/alzay

Предложенный Китаем план по урегулированию украинского конфликта более реалистичный, чем предложения, высказанные на встрече в Джидде, заявил нидерландский геополитический эксперт Йост Нимёллер в интервью «РИА Новости».
На переговорах в Джидде Саудовская Аравия представила альтернативный план по урегулированию конфликта на Украине. План подразумевает собой сохранение территориальной целостности Украины, полного прекращение боевых действий, начало мирных переговоров под наблюдением ООН и обмен пленными.

«Я гораздо больше верю в предложение, которое Китай высказал несколько месяцев назад и которое может привести к разделению Украины на восточную часть с регионом Донбасс на стороне России, нейтральную зону в Центральной Украине и запад Украины как остаток независимого государства», - прокомментировал ситуацию Нимёллер. 

Эксперт также считает, что в США Украину уже готовят к поражению. Такой вывод он сделал исходя из слитых в сеть данных Пентагона, где сказано, что Киев на театре военных действий делает «не так, как ему сказали в НАТО».

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#украина
#китай
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Мятежники в Нигере не впустили делегацию ЭКОВАС в страну
AFP: Мятежники в Нигере заявили, что не могут принять делегацию ЭКОВАС
08 августа 2023, 17:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Захватившие власть мятежники в Нигере заявили, что не могут принять делегацию ЭКОВАС из соображений безопасности, сообщает агентство AFP.
«Нынешний контекст гнева населения после введенных ЭКОВАС санкций не позволяет принять указанную делегацию в безопасности», - такое сообщение опубликовала нынешняя власть Нигера.

Ранее стало известно, что армия Нигера перебрасывает свои подразделений в столицу страны Ниамей. В воскресенье вечером в город прибыли примерно 40 пикапов с военнослужащими со всех частей страны.

При этом, Нигерия готова обеспечить 25 тысяч солдат для вторжения в Нигер, также своих солдат готовы отправить Сенегал, Бенин и Кот д''Ивуар. 

«Нигерия до сих пор полна решимости быть локомотивом операции. Она предоставит более половины войск в случае необходимости», - прокомментировали ситуацию представители страны. 

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#нигер
#африка
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Путин обсудит с главой МЧС нормативы для высотного деревянного строительства
08 августа 2023, 17:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин принял участие в совещании, посвященном вопросам развития в стране строительной отрасли. Там он сообщил, что планирует в ближайшие день-два встретиться с главой МЧС Александром Куренковым для обсуждения нормативной базы для высотного деревянного строительства.
Вопрос об этом поднял один из участников совещания, заметив, что соответствующие нормы могут быть разработаны не ранее 2024 года. На что Владимир Путин заметил, что эта проблема как раз будет подниматься на встрече с Александром Куренковым. Если существует возможность ускорить разработку и принятие нормативов для высотного деревянного строительства, то это будет сделано, заявил президент.

Как отмечалось во время совещания, деревянное строительство в настоящее время активно развивается во многих российских регионах, а потому разработка актуальной нормативной базы для этой отрасли имеет важное значение.

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#строительство
#владимир путин
#президент
#разработка
#норма
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Сенатор Цеков: «Зеленского запомнят по его зеленой спецодежде»
08 августа 2023, 17:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Сенатор от Крыма Сергей Цеков поделился мнением о том, что после окончания СВО нынешний президент Украины Владимир Зеленский запомнится всему миру по зелёной спецодежде, которую он регулярно носит.
Кроме того, считает Цеков, Зеленский войдёт в историю как президент Украины, бывший ранее комиком.

«Зеленского запомнят по его зелёной спецодежде, которую он везде использует. Думаю, он запомнится как президент, который до избрания играл на рояле известным органом. Вот этим он запомнится. А вообще, он запомнится как кровавый убийца собственного народа», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.

До этого сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди назвала украинского президента Владимира Зеленского лишь инструментом в руках Запада.

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#президент
#зеленский
#украина
#политика
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Росалкогольрегулирование переименовали после возложения контроля за оборотом табака
08 августа 2023, 16:47

Фото: iStock/FabrikaCr

Росалкогольрегулирование будет контролировать оборот табака, в связи с чем получит новое название: «Росалкогольтабакконтроль». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
Там добавили, что ведомство полностью готово к выполнению новых функций.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наделил Росалкогольрегулирование новыми функциями по контролю производства табачных изделий, а также продукции, содержащей никотин, и сырья для её изготовления. Ведомство получило новое название: «Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками».

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#табак
#алкоголь
#контроль
#владимир путин
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Путин заявил, что в новых регионах России никто не занимался дорогами
Путин: Есть впечатление, что дорогами в новых регионах России никто никогда не занимался
08 августа 2023, 16:41

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, в ходе совещания по вопросам развития строительства заявил, что создается впечатление, что дорогами в новых регионах России никто никогда не занимался.
Глава государства отметил, что за прошедший год, в России было построено и отремонтировано 30 тысяч километров дорог. Он также обратил внимание на важность проведения дорожных работ в присоединенных к России регионах. 

Также, президент страны обратил внимание на улучшение жилищных условий россиян, которые воспользовались льготной ипотекой. По его словам, более 400 тыс. семей с начала года улучшили свои жилищные условия. 
 
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#президент
#страны
#россия
#дорогимо
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Путин возложил контроль за оборотом табака на Росалкогольрегулирование
08 августа 2023, 16:38

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Президент России Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование дополнительные функции по контролю оборота табака. Это будет отражено в новом названии ведомства, которое будет теперь именоваться Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками.
Соответствующие изменения, утвержденные указом главы государства, опубликованы на официальном сайте правовой информации. Такое решение было принято в целях совершенствования государственного управления в сфере производства и оборота табачных изделий и продукции, а также никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.

Ранее, в июне 2023 года, Владимир Путин подписал указ о комплексном регулировании рынка табачной продукции. Нормативный акт закреплял переход функций по контролю оборота табачных изделий к Росалкогольрегулированию.

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#владимир путин
#указ
#переход
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Путин заявил об улучшении жилищных условий у 400 тыс. семей
Путин: Жилищные условия с помощью льгот по ипотеке улучшили с начала года 400 тысяч семей
08 августа 2023, 16:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что жилищные условия благодаря льготам по ипотеке улучшили с начала года 400 тыс. семей. Об этом он сообщил в ходе совещание по вопросам развития строительства.
Глава государства отметил, что объем строительства жилья в России увеличивается с начала года. Строительная отрасль имеет важное значение для страны как для экономики, так и для социальной сферы, заявил президент.
 
Путин также подчеркнул, что строительство приносит в общий вклад страны более 5 % ВВП.

По его словам, за прошедшие семь месяцев текущего года, около 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия благодаря льготным программам по ипотечному жилью. 

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#строительство
#президент
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