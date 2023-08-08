Путин подписал указ о расчетах по контрактам на поставку сельхозпродукции

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о порядке расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции.
Теперь расчеты с иностранными компаниями, закупающими российское зерно, будут проводиться по специальным счетам в валюте РФ.
Соответствующий указ, подписанный главой страны, опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что с начала уборочной кампании в России собрано более 21 млн тонн зерна. Также он добавил, что накопано 200 тысяч тонн картофеля и собрано 242 тысячи тонн овощей.
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Соответствующий указ, подписанный главой страны, опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что с начала уборочной кампании в России собрано более 21 млн тонн зерна. Также он добавил, что накопано 200 тысяч тонн картофеля и собрано 242 тысячи тонн овощей.
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Евгения Парфентьева