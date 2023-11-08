Путин подписал указ, позволяющий обменивать замороженные активы россиян

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит обменивать замороженные активы россиян на средства иностранных инвесторов, заблокированных в России. Документ уже появился на официальном портале правовой информации.
Указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» предусматривает возможность обмена замороженных активов россиян. Он устанавливает порядок продажи зарубежных ценных бумаг, принадлежащих россиянам, иностранным гражданам за счет средств, заблокированных у этих иностранцев на счетах типа «С» в России. Уточняется, что сумма не должна превышать 100 тысяч рублей.
Указ вступил в силу со дня подписания.
Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США проголосовал в поддержку законопроекта, который предусматривает передачу Украине российских активов.
При этом первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в случае передачи со стороны США российских активов Украине Россия может национализировать американские средства.
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Указ вступил в силу со дня подписания.
При этом первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в случае передачи со стороны США российских активов Украине Россия может национализировать американские средства.
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Элина Позднякова