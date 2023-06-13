Путин подписал закон о передаче конфискованных товаров МЧС и Минобороны

Фото: Сайт Кремля
Владимир Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары легкой промышленности
Президент России Владимир Путин подписал закон, который допускает передачу конфиската на гуманитарную помощь и нужды обороны. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Принятый закон позволяет вовлечь в хозяйственный оборот конфискованные товары, которые можно использовать по прямому назначению. Конфискат будет передаваться безвозмездно или в качестве гуманитарной помощи.
Напомним, до принятия закона часть конфискованных товаров уничтожалась, а другая часть передавалась социальным организациям.
Ранее «Радио 1» сообщало о предложении запрета на уничтожение конфискованных продуктов.
Принятый закон позволяет вовлечь в хозяйственный оборот конфискованные товары, которые можно использовать по прямому назначению. Конфискат будет передаваться безвозмездно или в качестве гуманитарной помощи.
Ранее «Радио 1» сообщало о предложении запрета на уничтожение конфискованных продуктов.
Екатерина Коршунова