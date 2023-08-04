Путин подписал закон о порядке выезда за границу лиц, допущенных к государственной тайне

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому некоторые категории лиц, имеющих доступ к секретной информации, должны будут уведомлять о своих поездках за границу Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки.
Кроме того, закон уточняет полномочия президента России и правительства страны в части определения порядка допуска должностных лиц к государственной тайне. При наличии угроз безопасности страны может быть принято трешение о нецелесообразности допуска того или иного лица к секретным сведениям.
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