Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний Минюста РФ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предупреждения либо предписания министерства юстиции РФ об устранении нарушений законодательства об иноагентах.
Невыполнение в установленный срок законного предписания или предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Читайте также:
Путин призывает сосредоточиться на технологическом суверенитете России
Путин поручил разработать изменения для ипотеки многодетным семьям
Путин: Европейские политики готовы даже повеситься по приказу из США
Александр Бойцов