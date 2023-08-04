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Путин подписал закон о создании реестра курортного фонда России

04 августа 2023, 19:05

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании государственного реестра курортного фонда России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В реестре будут содержаться данные о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местах, курортных регионах и санаторно-курортных организациях.

При этом, в реестре не будут указаны данные о санаторно-курортных организациях, принадлежащим федеральным органам власти, в которых осуществляется военная или близкая к ней служба, а также тех, в которых руководство осуществляет президент РФ.


Вести реестр будет федеральным орган, входящий в состав государственной информационной системы и системы здравоохранения. Все остальные детали регулирования работы реестра установит кабмин.

Отмечается, что подписанный Путиным закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.

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#владимир путин
#курорты
#россия
#закон
#туризм
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В России законодательно запретили высаживать инвалидов из общественного транспорта
04 августа 2023, 18:49

Фото: istockphoto/vadimguzhva

Отныне в России на законодательном уровне запрещено высаживать из наземного общественного транспорта инвалидов I группы при безбилетном проезде. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
Таким образом, вносятся изменения в «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Российской Федерации», которые запрещают высаживать при безбилетном проезде не только детей до 16 лет, но и инвалидов первой группы. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Речь идет, например, о случаях, когда инвалид забыл дома или потерял свой льготный проездной документ. Теперь высаживать его из городского транспорта будет не только неэтично, но и противозаконно.

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#изменения
#закон
#дома
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Захарова обвинила Евросоюз в лицемерии
Захарова назвала обвинения Евросоюза в нарушении свободы слова лицемерием
04 августа 2023, 18:16

Фото: РИА Новости/МИД России

В Евросоюзе систематически нарушают права журналистов и свободы слова, однако, постоянно обвиняют в этом другие страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте МИД.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали осудила блокировку вещания французской радиостанции RFI и телеканала France 24 в Нигере, заявив, что это прямое посягательство на свободу слова.  

«До тех пор, пока ЕС игнорирует подобный произвол на своей территории, осуждение других стран - не что иное, как очередное проявление патологического лицемерия есовских чиновников», - прокомментировала ситуацию Захарова.

Комментируя ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, Захарова заявила, что это просто сценарий, разыгранный на британские деньги.

«МУСовские решения – целиком и полностью разыгранный дешёвенький сценарий на британские деньги. Только вот теперь сами МУСовцы в уголовном розыске», - отметила она.

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#мария захарова
#евросоюз
#нигер
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Уоллес: США, НАТО и ЕС разрушили Украину для достижения своих целей
04 августа 2023, 17:08

Фото: iStock/Photoboyko

США, страны НАТО и Евросоюз виновны в разрушении Украины. С таким заявлением в своём Twitter выступил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Опрос CNN показал, что 51% жителей США считает, что их страна «сделала достаточно для помощи Украине». Уоллес, в свою очередь, написал, что США, совместно с ЕС и НАТО, сделали достаточно для уничтожения Украины.

По его мнению, США и Евросоюз, преследуя свои геополитические цели, безжалостно убили огромное количество людей и разрушили государство.

Напомним, что Уоллес неоднократно призывал завершить конфликт на Украине, поскольку он выгоден только для Западу.

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#нато
#евросоюз
#сша
#украина
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Политический обозреватель Гурнов допустил военную операцию Запада в Нигере
04 августа 2023, 16:52

Политический обозреватель Александр Гурнов предположил, что Запад во главе с США могут откликнуться на призыв свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума и начать военную операцию в стране, тем более с учётом того, что это африканское государство не имеет достаточно сильной армии.
«Вопрос в том, будут ли американцы создавать прецедент. Если это произойдёт, США и союзники по НАТО окажутся в щекотливом положении с поддержкой Украины и Тайванем. Для США Нигер не в приоритете, для них приоритет – Россия и Китай. А для Франции Африка всегда была зоной влияния: уран, золото, 40% урана поступает во Францию из Нигера», – пояснил в беседе с «Абзацем» Гурнов.

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев, в свою очередь, отметил, что вооружённое противостояние между Западом и Нигером не скажется хорошо на нашей стране.

«В случае серьёзного конфликта с Западом нам будет вообще очень трудно дотянуться до Африки. Африканским лидерам показали на днях в Санкт-Петербурге военно-морской парад. Но с малыми ракетными кораблями вместо эсминцев и авианосцев в Африке делать нечего. Контракты мирного времени на строительство чего-то и разработку недр сразу испарятся», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Гурнов.

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#сша
#россия
#африка
#Нигер
#политика
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Франция не принимает решение военных Нигера о расторжении военных соглашений
04 августа 2023, 16:06

Фото: iStock/UlyssePixel

Франция не признаёт решение временного правительства Нигера о расторжении договоров. Об этом сообщают западные СМИ.
Французские власти указали на то, что соглашения о военном сотрудничестве были приняты официальным руководством страны, каковым являлось правительство президента Мохамеда Базума. Решения других людей, страна признавать не будет.

При этом, французские власти «приняли к сведению» заявления мятежников Нигера о военном сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что военные, свергнувшие президента Нигера, завили об отказе от заключённого с Францией договора. В стране, тем временем, находятся более тысячи французских военных, которые борются с джихадистами. 

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#нигер
#соглашения
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Путин подписал закон о порядке выезда за границу лиц, допущенных к государственной тайне
04 августа 2023, 15:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому некоторые категории лиц, имеющих доступ к секретной информации, должны будут уведомлять о своих поездках за границу Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки.
В соответствующем документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, вводится термин «режим секретности», уточняется определение «допуск к государственной тайне», устанавливается процедура допуска к гостайне и условия его прекращения, обязанности носителей таких сведений, а также условия ограничений прав граждан, допущенных к ним.

Кроме того, закон уточняет полномочия президента России и правительства страны в части определения порядка допуска должностных лиц к государственной тайне. При наличии угроз безопасности страны может быть принято трешение о нецелесообразности допуска того или иного лица к секретным сведениям.

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#страны
#режим
#владимир путин
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В России ужесточат требования к продаже медицинского спирта
04 августа 2023, 15:29

Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к оптовой торговле медицинским спиртом в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года, на новых территориях – с 1 сентября 2024 года. Он нацелен на борьбу с изготовлением суррогатного алкоголя, поскольку большая часть препаратов с наименованием «Этанол» попадает в нелегальный оборот.

Так, согласно тексту закона, покупать медицинский спирт смогут только юрлица и ИП, у которых есть лицензия на медицинскую или фармацевтическую деятельность, а также лаборатории, которые занимаются контролем качества медицинских препаратов.

Также отмечается, что при нарушении правил использования медицинского спирта, компании и юрлица будут лишаться лицензии.

Под запрет продажи попадают ветеринарные, аптечные, животноводческие и научно-исследовательские организации.

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#спирт
#путин
#запрет
#контроль
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Зеленский провел напряженную встречу с командующими ВСУ
Зеленский провел трехчасовую ставку по вопросам ВПК, оружия и зернового коридора
04 августа 2023, 15:19

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе заседания ставки главнокомандующего, обсуждались развитие военно-промышленного комплекса, применение высокоточного оружия и зерновой коридор. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он назвал прошедшее совещание напряженным и отметил, что кроме стратегических вопросов о применении в ходе ведения боевых действий высокоточного оружия и развития ВПК, обсуждался вопрос зернового коридора.

По словам украинского лидера, результаты переговоров, озвучивать в настоящее время не следует. Однако отметил, что они удовлетворительные. Зеленский сообщил, что принято решение об упрощении работы оборонных предприятий. Они будут заниматься вооружением, а документация отойдет на второй план. 

Президент Украины также заслушал доклады командующих ВСУ об обстановке на фронте. 

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#президент
#всу
#зеленский
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Путин подписал закон, разрешающий Росгвардии использовать тяжёлую технику
04 августа 2023, 15:09

Фото: iStock/???? ??????

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому Росгвардия отныне может иметь на вооружении тяжёлую технику. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь в законе «О войсках национальной гвардии» будет указано не слово «оружие», то есть устройства, предназначенные для устранения цели или подачи сигналов, а «вооружение», обозначающее совокупность оружия и широкий спектр его применения.

Кроме того, термин «боевая техника», означающий военную технику для ведения боя, меняется на «военную технику», более широкое понятие, за которым стоят различные средства для разных видов противодействия угрозе.

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#владимир путин
#росгвардия
#закон
#вооружение
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