Путин подписал закон о создании реестра курортного фонда России

Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании государственного реестра курортного фонда России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В реестре будут содержаться данные о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местах, курортных регионах и санаторно-курортных организациях.
При этом, в реестре не будут указаны данные о санаторно-курортных организациях, принадлежащим федеральным органам власти, в которых осуществляется военная или близкая к ней служба, а также тех, в которых руководство осуществляет президент РФ.
Вести реестр будет федеральным орган, входящий в состав государственной информационной системы и системы здравоохранения. Все остальные детали регулирования работы реестра установит кабмин.
Отмечается, что подписанный Путиным закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.
Читайте также:
Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к труду
В России ужесточат требования к продаже медицинского спирта
Путин подписал закон о запрете выезда за границу после вручения повестки
При этом, в реестре не будут указаны данные о санаторно-курортных организациях, принадлежащим федеральным органам власти, в которых осуществляется военная или близкая к ней служба, а также тех, в которых руководство осуществляет президент РФ.
Отмечается, что подписанный Путиным закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.
Читайте также:
Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к труду
В России ужесточат требования к продаже медицинского спирта
Путин подписал закон о запрете выезда за границу после вручения повестки
Анастасия Чинкова