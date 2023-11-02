Путин подписал закон об отмене информирования генсека СЕ о военном положении

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий норму об обязанности России информировать генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия в стране военного и чрезвычайного положений. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что необходимость принятия данного закона была продиктована прекращением членства РФ в Совете Европы.
Ранее сообщалось, что Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который отменяет обязанность уведомлять генсека Совета Европы о введении или прекращении военного положения на территории РФ. Законопроект был внесен на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным девятого августа.
Прежде, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Европы стал негативно влиять на развитие других стран и тормозить его. Он также отметил, что политические решения государств, которые в нем состоят, принимались под давлением Вашингтона.
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Ранее сообщалось, что Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который отменяет обязанность уведомлять генсека Совета Европы о введении или прекращении военного положения на территории РФ. Законопроект был внесен на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным девятого августа.
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Екатерина Коршунова