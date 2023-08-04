Путин подписал закон, разрешающий Росгвардии использовать тяжёлую технику

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому Росгвардия отныне может иметь на вооружении тяжёлую технику. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, термин «боевая техника», означающий военную технику для ведения боя, меняется на «военную технику», более широкое понятие, за которым стоят различные средства для разных видов противодействия угрозе.
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Анастасия Чинкова