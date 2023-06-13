Путин подписал закон, смягчающий меры пресечения для предпринимателей

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Путин уточнил приоритетный порядок мер пресечения для бизнесменов
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому определяются меры пресечения в отношении ТОП-менеджеров и бизнесменов. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Принятый закон перечисляет основания для избрания меры пресечения для субъектов предпринимательской деятельности и членов органов управления коммерческих организаций. Как стало известно, закон устанавливает приоритет для выбора альтернативной меры пресечения, которая позволяет продолжить предпринимательскую деятельность.
Напомним, Путин неоднократно давал комментарии по вопросу иных мер пресечения для обвиняемых в экономических преступлениях.
Ранее «Радио 1» сообщало о совещании Андрея Воробьева и Светланы Чупшевой с подмосковными предпринимателями.
Принятый закон перечисляет основания для избрания меры пресечения для субъектов предпринимательской деятельности и членов органов управления коммерческих организаций. Как стало известно, закон устанавливает приоритет для выбора альтернативной меры пресечения, которая позволяет продолжить предпринимательскую деятельность.
Ранее «Радио 1» сообщало о совещании Андрея Воробьева и Светланы Чупшевой с подмосковными предпринимателями.
Екатерина Коршунова