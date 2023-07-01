Путин поговорил по телефону с президентом Абхазии Бжанией

Фото: сайт Кремля
Президент Абхазии Бжания выразил поддержку действий российского руководства 24 июня в разговоре с Путиным
Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Абхазии Асланом Бжанией.
Разговор состоялся по инициативе Абхазии. Бжания поддержал действия российского руководства по защите законности и конституционного порядка.
Также обсуждались вопросы двусторонней повестки, в их числе, реализация планов по социально-экономическому развитию Абхазии.
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Разговор состоялся по инициативе Абхазии. Бжания поддержал действия российского руководства по защите законности и конституционного порядка.
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Мария Фирсова