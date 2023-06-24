Путин поговорил по телефону с президентом Турции Эрдоганом

Фото: сайт Кремля
Эрдоган выразил полную поддержку шагам российского руководства, рассказали в Кремле.
Фото: сайт Кремля
IStock/Halfpoint
Фото: istockphoto / Natalia Kuzina
Онлайн-сервис «Стань мамой в Подмосковье» будет полезен беременным и уже родившим женщинам, а также специалистам в области акушерства и гинекологии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Теперь вся необходимая для будущих мам информация собрана в одном месте. На портале женщина сможет ознакомиться с советами и рекомендациями, подробно изучить родильные дома и перинатальные центры Подмосковья и многое другое. Портал начал работу в марте этого года и за это время его посетили уже почти 8 тыс. раз», - сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
istockphoto/Chainarong Prasertthai
Фото: iStock/mizar_21984
Фото: iStock/vadimrysev
Фотобанк Московской области/Александр Кожохин
istockphoto/Galina Zhigalova
Фото: пресс-служба Росгвардии по Московской области
Ближе к вечеру на пульт централизованной охраны поступил сигнал об угоне автомобиля Ниссан Мурано в Ленинском городском округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии по Московской области.Оперативно отреагировав на сигнал, сотрудники Росгвардии выехали по направлению к поселку Южные Горки-2, где через некоторое время обнаружили похожий на описание автомобиль, который совершал движение по Каширскому шоссе.
Читайте также:Сотрудники Росгвардии нашли автомобиль, находящийся в угоне
iStock/Dmytro Sheremeta