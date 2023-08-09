Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Прежде, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели переговоры в июле. Тогда, российский президент поздравил коллегу с днем рождения и обсудил с ним дальнейшее укрепление отношений и партнерство.
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