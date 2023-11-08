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Путин поговорил с Мишустиным

08 ноября 2023, 19:28
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин, во время заседания кабмина, поговорил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Сегодня я был, вы, наверное, заметили уже, в Центре Димы Рогачева, мы с Михаилом Владимировичем говорили об этом», - прокомментировал ситуацию российский лидер.

Ранее Мишустин заявил, что российское правительство дополнительно выделит почти 1,2 миллиарда рублей на поддержку индустрии искусственного интеллекта. По словам Мишустина, порядка 800 миллионов предусмотрено на гранты малым предприятиям, разработчикам и продуктам, которые созданы на базе искусственного интеллекта.

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#правительство
#михаил мишустин
#владимир путин
#кабмин
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Путин поручил рассмотреть вопрос о создании упрощённого КПП на границе с Китаем
08 ноября 2023, 19:35

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин получил до 15 марта 2024 года продумать создание упрощённого пропускного пункта на границе с Китаем. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что рассмотрением вопроса будет заниматься правительство РФ, а также власти Забайкальского и Хабаровского краёв. 

По поручению президента, будет рассмотрен вопрос создания упрощённого КПП на границе с повышенной пропускной способностью конвейерного, канатного или рельсового типа Староцурухайтуй (РФ) – Хэйшаньтоу (КНР). 

 Ответственным за доклад назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, а также главы вышеупомянутых регионов. Они должны проконтролировать подготовку доклада до 15 марта 2024 года. 

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Путин поговорил с Мишустиным
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#китай
#россия
#граница
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Путин поручил возобновить авиасообщение в Хабаровском крае
Путин поручил Минобороны возобновить авиасообщение в Хабаровском крае
08 ноября 2023, 19:25

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны до 1 июня представить предложения по возобновлению воздушного сообщения Хабаровского края с Комсомольском-на-Амуре.
новость дополняется...

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#владимир путин
#минобороны рф
#авиасообщение
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В США выяснили, зачем ХАМАС начало войну с Израилем
NYT: ХАМАС начало войну с Израилем, чтобы вернуться к вопросу Палестины
08 ноября 2023, 19:15

Фото: iStock/e-crow

Движение ХАМАС начало войну с Израилем, чтобы вернуть палестинский вопрос на стол переговоров, об этом американская газета The New York Times со ссылкой на лидеров движения.
«Я надеюсь, что состояние войны с Израилем станет постоянным на всех границах, и что арабский мир поддержит нас», - прокомментировал ситуацию Тахер Эль-Нуну, советник движения по вопросам прессы.

В NYT также отметили, что лидеры ХАМАС надеются, что нынешние военные действия повлияют на возвращение на стол палестинского вопроса и снимет с него статус-кво.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#сектор газа
#палестина
#израиль
#хамас
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В США заявили о риске полного прекращения гумпомощи Украине
USAID: у правительства США не осталось финансов для прямой поддержки Украины
08 ноября 2023, 18:49

Фото: iStock/Andrii Atanov

У США не осталось средств для оказания прямой бюджетной помощи Украине. Об этом сообщает помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.
Отмечается, что без оказания прямой поддержки со стороны Вашингтона правительству Украины придётся произвести эмиссию денег, а также прекратить выплачивать зарплату критически важным служащим, что негативно скажется на многих отраслях экономики, в том числе, ударит и по военной сфере. 

При этом, высок риск того, что Вашингтону придётся сократить гуманитарную помощь Украине на 75% или же полностью прекратить её реализацию. 

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#сша
#украина
#финансы
#гуманитарная помощь
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Бундесвер начал постепенный вывод систем ПВО и персонала из Польши
08 ноября 2023, 18:42

Фото: istockphoto/vadimrysev

Министерство обороны Германии приступило к постепенному выводу средств противовоздушной обороны и военного персонала с территории Польши. Об этом оборонное ведомство ФРГ сообщило сегодня, 8 ноября.
В заявлении Минобороны указано, что немецкая группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит свою оперативную миссию в Польше в пятницу, 10 ноября. После прощального построения 15 ноября начнется постепенный отвод в Германию трёх боевых единиц и обслуживающего персонала.

Германия отправила в Польшу свои системы Patriot вместе с экипажами в январе нынешнего года вскоре после инцидента, в результате которого на территорию республики упала ракета С-300, запущенная Украиной, и убила двух человек. На данный момент на территории Польши развернуты три немецкие системы Patriot и около 320 обслуживающих их военных бундесвера.

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#ракета
#человек
#германия
#минобороны
#польша
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Путин подписал указ, позволяющий обменивать замороженные активы россиян
08 ноября 2023, 18:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволит обменивать замороженные активы россиян на средства иностранных инвесторов, заблокированных в России. Документ уже появился на официальном портале правовой информации.
Указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» предусматривает возможность обмена замороженных активов россиян. Он устанавливает порядок продажи зарубежных ценных бумаг, принадлежащих россиянам, иностранным гражданам за счет средств, заблокированных у этих иностранцев на счетах типа «С» в России. Уточняется, что сумма не должна превышать 100 тысяч рублей.
 
Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США проголосовал в поддержку законопроекта, который предусматривает передачу Украине российских активов. 

При этом первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в случае передачи со стороны США российских активов Украине Россия может национализировать американские средства.

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#путин
#указ
#сша
#россия
#счёт
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Депутат Арефьев заявил о возможностях Москвы национализировать активы США
08 ноября 2023, 18:29

Фото: istockphoto.com/donfiore

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в случае передачи со стороны США российских активов Украина Россия может национализировать американские средства.
«Американцы забрали контрольный пакет акций «Русала». Мы его можем национализировать. Они у нас забрали предприятия «Спецстроя», криогенную промышленность. Мы это все можем национализировать. Но это хуже горячей войны. Мы можем ответить, но лучше никому не будет», — отметил в беседе с NEWS.ru Арефьев.

Кроме того, ответной мерой на подобные действия Штатов может стать запрет российским компаниям на работу в США.

Ранее директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв заявил, что несмотря на принятие конгрессом США проекта по передаче Украине замороженных российских активов эти меры вряд ли будут реализованы.

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#сша
#меры
#россия
#деньги
#политика
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Глава ЕК назвала сроки вступления Украины в Евросоюз
Фон дер Ляйен: сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ
08 ноября 2023, 18:27

Фото: iStock/sinonimas

Фактические сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от реформ, проведенных Киевом и принципа предоставления членства по заслугам. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в состав Евросоюза.

«Сроки зависят от реформ, а также от принципа "членства по заслугам". Но как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно», - заявила Урсула фон дер Ляйен в рамках пресс-конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Еврокомиссии (ЕК) правильным. Об этом он написал в своём Telegram-канале, комментируя рекомендацию ЕК о начале переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Украинский президент написал, что 8 ноября стало знаменательной датой для страны, поскольку «история Украины и всей Европы сделала правильный шаг».

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#страны
#евросоюз
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В Азербайджане заявили, что Армения упустила возможность предотвратить войну
Алиев: Ереван упустил возможность предотвратить войну в Карабахе
08 ноября 2023, 18:07

Фото: iStock/ffikretow

Руководство Армении могло бы предотвратить войну 2020 года, если бы вовремя прислушалось к доводам Азербайджана. Об этом в ходе военного парада в Нагорном Карабахе заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
В среду, 8 ноября, в Азербайджане празднуется третья годовщина победы во Второй Карабахской войне, которая завершилась поражением Армении. В центральном городе Карабаха прошёл военный парад. 

По словам Алиева, Второй Карабахской войны можно было избежать, если бы Армения сразу покинула территорию Нагорного Карабаха. Он отметил, что Азербайджан не допустит создания на своей территории второго армянского государства. 

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#азербайджан
#армения
#нагорный карабах
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