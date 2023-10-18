Путин похвалил Украину за мысли о переговорном процессе

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Президент России Владимир Путин похвалил украинские власти за то, что они уже начинают задумываться о переговорах. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Сейчас они уже заговорили другим голосом. И говорят о том, что нужно решать проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация, за это похвалю. Но этого недостаточно», - сказал Путин.
По словам российского лидера, необходимы конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться.
Напомним, переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые прошли в среду в Пекине, завершились. Российский президент покинул Дом народных собраний в центре китайской столицы.
Элина Позднякова