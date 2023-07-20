Путин пока не решил, будет ли принимать очное участие в предстоящем саммите Группы двадцати

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в настоящее время не решил, будет ли принимать очное участие в предстоящем саммите G20 в Индии.
На вопрос журналистов о том, примет ли российский лидер очное участие в предстоящем саммите в Индии, спикер Кремля ответил, что в настоящее время нет решения.
Ранее, в Индии заявили, что рассчитывают на личное участие всех лидеров Группы в саммите, который будет проходить в сентябре.
Президент РФ Владимир Путин намерен принять участие в саммите БРИКС по видеосвязи. Такое решение обусловлено тем, что МУС выдал ордер на его арест.
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Ранее, в Индии заявили, что рассчитывают на личное участие всех лидеров Группы в саммите, который будет проходить в сентябре.
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Анастасия Крестьянова