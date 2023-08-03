Путин положительно оценил ситуацию в обрабатывающей промышленности

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Президент России Владимир Путин заявил, что в обрабатывающей промышленности ситуация устойчивая и стабильная. Об этом он говорил в Кремле на встрече с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.
«Итак, занятость сохраняется на уровне 2021 года, и она составляет порядка десяти миллионов человек – это 14 % всех занятых в нашей экономике. Это приличный уровень», - рассказал глава государства.
Он также отметил рост зарплат. По его словам, в мае зарплата более чем на 20 % превысила прошлогодний уровень, обозначив номинал в 69,2 тысячи рублей в месяц.
Путин также заявил, что по итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2 процента, отметив, что это хороший результат.
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Элина Позднякова