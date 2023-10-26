Путин пообещал обдумать повышение зарплат в космической отрасли

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин пообещал заняться вопросом заработных плат сотрудников космической отрасли.
«Да, (можете рассчитывать на изменения). (Сейчас оплата вашего труда) в районе среднего, а должна быть чуть выше, согласен. Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен. Упустили, согласен», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
Читайте также:
Глава «Роскосмоса» доложил Путину о причинах сбоя на «Луна-25»
Космонавты вернулись на Землю после самой длительной миссии на МКС
Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-24» и новым экипажем МКС стартовала с Байконура
Евгения Парфентьева