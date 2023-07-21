Путин пообещал ответ «всеми средствами» на агрессию против Белоруссии

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит на агрессию против Белоруссии любыми доступными средствами.
Об этом глава государства сообщил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности.
По его словам, агрессия против союзного белорусского государства, будет расцениваться как агрессия против России и страна будет отвечать на угрозы всеми имеющимися средствами.
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По его словам, агрессия против союзного белорусского государства, будет расцениваться как агрессия против России и страна будет отвечать на угрозы всеми имеющимися средствами.
«И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», - заявил Путин.Российский лидер также назвал потери украинской армии в ходе наступления ВСУ. Он отметил, что речь идет о десятках тысяч погибших военных.
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Анастасия Крестьянова