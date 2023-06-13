Путин пообещал решить проблему обстрелов Белгородской области

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Путин заявил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена в ближайшее время
Российский лидер Владимир Путин пообещал, что скоро проблема обстрелов территорий Белгородской области будет решена.
При этом он подчеркнул, что уже в ближайшей перспективе проблема обстрелов белгородцев будет решена.
Ранее Путин объяснил, что проблема приграничных территорий связана с желанием отвлечь наши силы с направлений, которые считаются критическими для ВСУ. При этом он уточнил, что если Киев не прекратит обстрелы российских городов, то России придется создать санитарную зону на Украине. По его словам, идея о создании санитарной зоны на Украине есть, однако, это не означает, что уже завтра она будет реализована. Сперва необходимо посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация.
«Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но, в принципе, можно было бы это предположить, что противник вести себя будет таким образом, и можно было бы, наверное, лучше подготовиться», - сказал Путин военным корреспондентам.
Ранее Путин объяснил, что проблема приграничных территорий связана с желанием отвлечь наши силы с направлений, которые считаются критическими для ВСУ. При этом он уточнил, что если Киев не прекратит обстрелы российских городов, то России придется создать санитарную зону на Украине. По его словам, идея о создании санитарной зоны на Украине есть, однако, это не означает, что уже завтра она будет реализована. Сперва необходимо посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация.
Элина Позднякова