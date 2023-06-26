Путин пообщался с президентом Ирана

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Президент Ирана поддержал руководство РФ в связи с событиями 24 июня
Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с иранским лидером Эбрахимом Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что в рамках переговоров Раиси полностью поддержал руководство России в вопросе событий, произошедших 24 июня.
Также отмечается, что главы стран обсуждали вопросы, связанные с дальнейшим развитием взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Тегерана.
В пресс-службе подытожили, что лидеры подняли некоторые вопросы международного характера.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин раскрыл, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности.
Уточняется, что в рамках переговоров Раиси полностью поддержал руководство России в вопросе событий, произошедших 24 июня.
В пресс-службе подытожили, что лидеры подняли некоторые вопросы международного характера.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Путин раскрыл, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности.
Татьяна Лаврова